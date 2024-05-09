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Мелбет-Первая лига

Рейхмен: «Евсеев – ключевой фактор моего перехода в «Кубань»

09 Мая 2024 • 11:22 Комментировать
Енисей
...
Кубань
12.05 09:00

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал о своём переходе в краснодарский клуб из «Торпедо» в сентябре 2023 года.

По словам Рейхмена, ключевым фактором в этом трансфере стала возможность поработать с бывшим главным тренером южан Вадимом Евсеевым.

«Поговорил с Вадимом Евсеевым, руководством клуба. Во мне все были заинтересованы. Мне хотелось поработать с Вадимом Валентиновичем, так как это большое имя в российском футболе», – цитирует Рейхмена «РБ Спорт».

Напомним, Евсеев возглавлял «Кубань» с сентября 2023 по апрель 2024 года. Ранее он также работал в «Факеле», «Шиннике» и «Уфе».

После 31 тура Мелбет-Первой лиги «Кубань» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.     

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Сегодня, 09 Мая
11:22
Рейхмен: «Евсеев – ключевой фактор моего перехода в «Кубань»
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Сегодня, 09 Мая
11:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рейхмен: «Евсеев – ключевой фактор моего перехода в «Кубань»
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