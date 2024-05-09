Игрок «Кубани» Рейхмен рассказал, почему перешёл из харьковского «Металлиста» в «Краснодар»

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как оказался в академии «Краснодара» в 2014 году, когда ему было 12 лет.

По словам Рейхмена, переехать в Краснодар ему посоветовала тётя, так как узнала, что в этом городе строится академия европейского уровня.

«Я был в академии харьковского «Металлиста», и потом семьёй приняли решение, что нужно двигаться в сторону Краснодара. Мамина сестра посоветовала сделать этот шаг» , – цитирует Рейхмена «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Рейхмен провёл за «Кубань» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.