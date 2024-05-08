Талалаев — о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Дай Бог, встретимся в РПЛ»

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев дал комментарий после поражения своей команды в матче 24-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (0:1).

«Поздравляю хозяев с победой. Знали, что будет напряженная игра с организованной командой. Так и получилось. Большего ожидал от футболистов, которые вышли на замену во втором тайме. Поблагодарил ребят, у нас еще три игры, дай Бог, встретимся в Премьер-лиге», — цитирует специалиста пресс-служба «Химок».

После этой встречи махачкалинское «Динамо» заработало 58 баллов и вышло на первое место в турнирной таблице Первой. «Химки» опустились на вторую позицию, заработав 57 очков.