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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Химок» битву лидеров

08 Мая 2024 • 21:27 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Химки
окончен

В центральном матче отложенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» играло с «Химками». Ражаб Магомедов опасно бил из пределов штрафной, и вратарь справился. Равиль Нетфуллин ответил отличным выстрелом со штрафного, и голкипер в падении помешал мячу влететь в правую девятку. В конце второго тайма был открыт счет. Сердер Сердеров в штрафной зацепился за мяч и отыграл чуть назад на Магомедова, который убрал опекуна и направил мяч в дальний нижний угол - 1:0.

«Динамо» потеснило «Химки» с первого места и опережает конкурента на одно очко.

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:0Химки
(1:0) Магомедов Ражаб79'  
Магомедов ТимурАлибеков МуталипШумахов ИдарСандрачук Александр 90' (Храмцов Максим ( 90') Ковачевич ВладимирКагермазов Сослан 81' (Сундуков Темиркан ( 81') Крачковский Антон 72' (Юсупов Залимхан ( 72') Глушков Никита СергеевичСердеров Сердер 90' (Касимов Артём ( 90') Магомедов РажабКасинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев АбакарКостюков МихаилГошев ЕвгенийЗинович КириллДжабраилов АбдулпашаВолк Давид
Обухов ИгорьЮзепчук Роман  49'Голубович Петар 69' (Садыгов Илья ( 69'  70') Варатынов СергейЖуравлёв Юрий 57' (Мохаммад Амир ( 57') Степанов Данил 57' (Исаенко Олег ( 57') Корян Аршак  59'Нетфуллин РавильАбдуллахи Квари 46' (Руденко Александр Александрович ( 46') Касимов Тимур 63' (Магомедов Бутта ( 63') Волков Захар
Запасные: Мелентиевич СтефанКулишев АртёмПанченко КириллМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоЛарин Алексей Николаевич
08 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Махачкала

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