Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Химок» битву лидеров

В центральном матче отложенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» играло с «Химками». Ражаб Магомедов опасно бил из пределов штрафной, и вратарь справился. Равиль Нетфуллин ответил отличным выстрелом со штрафного, и голкипер в падении помешал мячу влететь в правую девятку. В конце второго тайма был открыт счет. Сердер Сердеров в штрафной зацепился за мяч и отыграл чуть назад на Магомедова, который убрал опекуна и направил мяч в дальний нижний угол - 1:0.
«Динамо» потеснило «Химки» с первого места и опережает конкурента на одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Магомедов Ражаб79'
Магомедов Тимур•Алибеков Муталип•Шумахов Идар•Сандрачук Александр90' (Храмцов Максим (90') •Ковачевич Владимир•Кагермазов Сослан81' (Сундуков Темиркан (81') •Крачковский Антон72' (Юсупов Залимхан (72') •Глушков Никита Сергеевич•Сердеров Сердер90' (Касимов Артём (90') •Магомедов Ражаб•Касинтура Эгаш
Обухов Игорь•Юзепчук Роман• 49'Голубович Петар69' (Садыгов Илья (69') • 70'Варатынов Сергей•Журавлёв Юрий57' (Мохаммад Амир (57') •Степанов Данил57' (Исаенко Олег (57') •Корян Аршак• 59'Нетфуллин Равиль•Абдуллахи Квари46' (Руденко Александр Александрович (46') •Касимов Тимур63' (Магомедов Бутта (63') •Волков Захар
08 мая.
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