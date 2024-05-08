Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Химок» битву лидеров

В центральном матче отложенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» играло с «Химками». Ражаб Магомедов опасно бил из пределов штрафной, и вратарь справился. Равиль Нетфуллин ответил отличным выстрелом со штрафного, и голкипер в падении помешал мячу влететь в правую девятку. В конце второго тайма был открыт счет. Сердер Сердеров в штрафной зацепился за мяч и отыграл чуть назад на Магомедова, который убрал опекуна и направил мяч в дальний нижний угол - 1:0.

«Динамо» потеснило «Химки» с первого места и опережает конкурента на одно очко.