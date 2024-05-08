Журналист Иван Карпов в своём информационном канале написал о том, что лучший бомбардир «Тюмени», Илья Порохов перейдёт грядущим летом в «Химки». Подмосковный клуб, в отличие от сибирского, почти наверняка пробьётся в РПЛ по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге, если не случится чего-то экстраординарного.

«22-летний вингер оформил шесть голов и три ассиста за 26 матчей в Первой лиге, здорово играет как на фланге, так и в центре. Помимо результативности парень хорош и по другим атакующим показателям», - дополняет инсайдер.

Выпускник академии казанского «Рубина» полтора года, с зимы 2021 по лето 2022 года выступал в Перми за «Звезду». После он перебрался в «Тюмень», где и играет уже почти два года карьеры.