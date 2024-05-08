Защитник «Химок» объяснил причины плохого судейства в России

Уровень судейства в России остался на прежнем уровне, если не снизился. Такое мнение высказал защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов.

«Каким образом оно могло стать лучше, если по-прежнему работают одни и те же арбитры? Чем ближе концовка чемпионатов, что РПЛ, что ФНЛ, тем судейство становится веселее», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

Игрок также уверен, что система ВАР не принесла никакой пользы, поскольку она лишь позволила главным арбитрам снимать с себя ответственность за те или иные решения.

После 30 туров «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги, являясь главным претендентом на выход в РПЛ.