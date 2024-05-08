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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» и «Енисей» забили по голу

08 Мая 2024 • 20:52 Комментировать
КАМАЗ
1:1
Енисей
окончен

Середняки Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Енисей» провели отложенный матч 24-го тура. Гости могли забить курьезный гол в дебюте, после прострела Андрея Мазурина слева Вячеслав Бардыбахин не попал по мячу, но тот от колена полетел в штангу. Еще одна похожая атака, и Александр Ломакин вторым касанием поразил правый угол ворот с дюжины метров. Борис Фартуна мог сравнивать, но замкнул прострел рядом со штангой. Еще обмен моментами Руслана Аюкина и Андрея Окладникова, вратари выручили.

На 50-й минуте хозяева отыгрались, после подачи со штрафного подбор был за Романом Защепкиным, а тот был точен - 1:1. После этого гола игра успокоилась и завершилась вничью.

«Енисей» делит шестое место, соперник - 10-е, отставая на очко.

Протокол игры  
КАМАЗ1:1Енисей
  18'Ломакин Александр (0:1)
(1:1) Защепкин Роман50'  
Анисимов АртурПальцев ВалентинГюрджан АртёмРатников СавелийАюкин РусланМануйлов Роман 78' (Стародуб Дмитрий ( 78') Кириллов Юрий 65' (Куль Руслан ( 65') Таликин ДамирГорелов ПавелЗащепкин РоманФартуна Борис  20' 65' (Абдуллаев Сурхайхан ( 65')
Запасные: Почивалин ВалерийСамок СергейАбрамов АртёмЕрмолаев НиколайАсылов ИльясГерасимов ДмитрийПолюткин АнтонИванов Дмитрий III
Ставер ЕвгенийМасловский Александр 87' (Феррейра Херман ( 87') Стежко ВиталийБардыбахин ВячеславХозин ВладимирЛомакин АлександрТихонов ДенисИванов Егор  86'Гащенков Михаил 65' (Раздорских Никита ( 65') Мазурин Андрей  41' 87' (Кичин Валерий ( 87') Окладников Андрей 65' (Савельев Максим ( 65')
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславСаадуев ШамильМарков Николай
08 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Енисей

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