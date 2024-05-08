«КАМАЗ» и «Енисей» забили по голу

Середняки Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Енисей» провели отложенный матч 24-го тура. Гости могли забить курьезный гол в дебюте, после прострела Андрея Мазурина слева Вячеслав Бардыбахин не попал по мячу, но тот от колена полетел в штангу. Еще одна похожая атака, и Александр Ломакин вторым касанием поразил правый угол ворот с дюжины метров. Борис Фартуна мог сравнивать, но замкнул прострел рядом со штангой. Еще обмен моментами Руслана Аюкина и Андрея Окладникова, вратари выручили.
На 50-й минуте хозяева отыгрались, после подачи со штрафного подбор был за Романом Защепкиным, а тот был точен - 1:1. После этого гола игра успокоилась и завершилась вничью.
«Енисей» делит шестое место, соперник - 10-е, отставая на очко.
Протокол игры
|18'Ломакин Александр (0:1)
|(1:1) Защепкин Роман50'
Анисимов Артур•Пальцев Валентин•Гюрджан Артём•Ратников Савелий•Аюкин Руслан•Мануйлов Роман78' (Стародуб Дмитрий (78') •Кириллов Юрий65' (Куль Руслан (65') •Таликин Дамир•Горелов Павел•Защепкин Роман•Фартуна Борис 20'65' (Абдуллаев Сурхайхан (65')
Ставер Евгений•Масловский Александр87' (Феррейра Херман (87') •Стежко Виталий•Бардыбахин Вячеслав•Хозин Владимир•Ломакин Александр•Тихонов Денис•Иванов Егор• 86'Гащенков Михаил65' (Раздорских Никита (65') •Мазурин Андрей 41'87' (Кичин Валерий (87') •Окладников Андрей65' (Савельев Максим (65')
08 мая.
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