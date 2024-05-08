«КАМАЗ» и «Енисей» забили по голу

Середняки Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Енисей» провели отложенный матч 24-го тура. Гости могли забить курьезный гол в дебюте, после прострела Андрея Мазурина слева Вячеслав Бардыбахин не попал по мячу, но тот от колена полетел в штангу. Еще одна похожая атака, и Александр Ломакин вторым касанием поразил правый угол ворот с дюжины метров. Борис Фартуна мог сравнивать, но замкнул прострел рядом со штангой. Еще обмен моментами Руслана Аюкина и Андрея Окладникова, вратари выручили.

На 50-й минуте хозяева отыгрались, после подачи со штрафного подбор был за Романом Защепкиным, а тот был точен - 1:1. После этого гола игра успокоилась и завершилась вничью.

«Енисей» делит шестое место, соперник - 10-е, отставая на очко.