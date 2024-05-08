«Сокол» так и не вскрыл оборону «Черноморца»

В отложенном матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги «Сокол» играл с ещё одним аутсайдером, «Черноморцем». Хорошие моменты в поединке можно сосчитать на пальцах одной руки. Михаил Мальцев обострил в конце первого тайма выстрелом под перекладину со средней дистанции - парировано. После корнера от ближней штанги бил головой Артём Максименко, и на ленточке защитник спас команду. Владислав Самко должен был открывать счет, но удар головой с нескольких метров неточный по высоте. Дмитрий Сасин расстреливал ворота после перевода к дальней штанге, и кипер ногой парировал. Пятый момент был тоже создан саратовцами, Владислав Морозов упустил шикарный шанс, не попав створ, когда ему не мешали.

«Черноморец» остается 14-м с запасом в пять очков от зоны вылета. Соперник - третий с конца.