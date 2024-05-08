У «Алании» лишь одна победа с конца марта – над «Кубанью»

Вечером среды владикавказская «Алания» проиграла в очной встрече Мелбет-Первой лиги «Родине» из Москвы, прямому конкуренту – 1:2.

Любопытно, что за последние восемь матчей «Алания» добилась лишь одной победы в рамках первенства – над аутсайдером лиги, «Кубанью» (3:0). В остальном у североосетинского клуба с 31 марта четыре поражения и три ничейных исхода. Притом, проигрывали «барсы» таким командам как «Волгарь», «Черноморец» и «Енисей».

Неудачи не могли не отразиться на турнирной таблице. В ней «Алания» сейчас занимает девятое место с 42 баллами, от зоны стыковых матчей клуб отстаёт на семь пунктов.