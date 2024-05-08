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Мелбет-Первая лига

«Родина» одержала волевую победу в матче с «Аланией»

08 Мая 2024 • 19:06 Комментировать
Алания
1:2
Родина Москва

«Алания» и «Родина» первыми вышли на поле в отложенном 24-м туре Мелбет-Первой лиги. В первой трети матча острее выглядели гости, но они пропустили первыми. Во время подачи углового вратарь не смог сыграть на выходе, а Ислам Машуков головой удачно переправил мяч в сетку. На 45-й минуте Артём Сокол без помех справа сблизился с воротами и нанес удар, мяч рикошетом от защитника влетел в угол - 1:1.

После перерыва Астемир Гордюшенко от центрального круга рванул к воротам и метров с 20 поразил правый угол ворот - 1:2.

«Родина» с 49 очками в активе потеснила «Арсенал» с четвертого места, соперник (42) - делит шестое.

Протокол игры  
Алания1:2Родина Москва
(1:0) Машуков Ислам27'  
  45'Сокол Артём (1:1)
  53'Гордюшенко Астемир (1:2)
Солдатенко РостиславКачмазов Сослан 81' (Хадарцев Батраз ( 81') Бутаев Аллон  32' 46' (Хабалов Алан ( 46') Плиев КонстантинБагаев АланЧочиев АланТарба Заур 67' (Гаглоев Тарас ( 67') Цаллагов Ибрагим 67' (Цараев Алан ( 67') Машуков ИсламГиоргобиани НиколайГурциев Батраз 67' (Дауров Руслан ( 67')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматГубиев ЭрикНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
Корякин АлександрКризан МитчаКочиев ХетагЭдилсон  57'Сокол АртёмВачхольз Уэсли Ната 90' (Маркитесов Дмитрий ( 90') Султонов Мухаммад 61' (Калмыков Амур ( 61') Гордюшенко АстемирКуликов Даниил 83' (Дмитриев Олег ( 83') Фищенко РусланКузнецов Даниил 61' (Бакаев Солтмурад ( 61')
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатКлещенко АлександрЧернышёв ДаниилМарсиньо Силва
08 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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