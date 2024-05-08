«Родина» одержала волевую победу в матче с «Аланией»

«Алания» и «Родина» первыми вышли на поле в отложенном 24-м туре Мелбет-Первой лиги. В первой трети матча острее выглядели гости, но они пропустили первыми. Во время подачи углового вратарь не смог сыграть на выходе, а Ислам Машуков головой удачно переправил мяч в сетку. На 45-й минуте Артём Сокол без помех справа сблизился с воротами и нанес удар, мяч рикошетом от защитника влетел в угол - 1:1.
После перерыва Астемир Гордюшенко от центрального круга рванул к воротам и метров с 20 поразил правый угол ворот - 1:2.
«Родина» с 49 очками в активе потеснила «Арсенал» с четвертого места, соперник (42) - делит шестое.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Ислам27'
|45'Сокол Артём (1:1)
|53'Гордюшенко Астемир (1:2)
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан81' (Хадарцев Батраз (81') •Бутаев Аллон 32'46' (Хабалов Алан (46') •Плиев Константин•Багаев Алан•Чочиев Алан•Тарба Заур67' (Гаглоев Тарас (67') •Цаллагов Ибрагим67' (Цараев Алан (67') •Машуков Ислам•Гиоргобиани Николай•Гурциев Батраз67' (Дауров Руслан (67')
Корякин Александр•Кризан Митча•Кочиев Хетаг•Эдилсон• 57'Сокол Артём•Вачхольз Уэсли Ната90' (Маркитесов Дмитрий (90') •Султонов Мухаммад61' (Калмыков Амур (61') •Гордюшенко Астемир•Куликов Даниил83' (Дмитриев Олег (83') •Фищенко Руслан•Кузнецов Даниил61' (Бакаев Солтмурад (61')
08 мая.
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