«Родина» одержала волевую победу в матче с «Аланией»

«Алания» и «Родина» первыми вышли на поле в отложенном 24-м туре Мелбет-Первой лиги. В первой трети матча острее выглядели гости, но они пропустили первыми. Во время подачи углового вратарь не смог сыграть на выходе, а Ислам Машуков головой удачно переправил мяч в сетку. На 45-й минуте Артём Сокол без помех справа сблизился с воротами и нанес удар, мяч рикошетом от защитника влетел в угол - 1:1.

После перерыва Астемир Гордюшенко от центрального круга рванул к воротам и метров с 20 поразил правый угол ворот - 1:2.

«Родина» с 49 очками в активе потеснила «Арсенал» с четвертого места, соперник (42) - делит шестое.