Терехов: «У «Химок» стоит задача — занять первое место»

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о задачах подмосковной команды на оставшуюся часть нынешнего сезона.

По мнению футболиста, «Химки» должны были уверенно выиграть Мелбет-Первую лигу, так как обладают сильным составом и ставят перед собой высокие задачи.

«У нас стоит твёрдая задача – занять первое место. Команда с такими целями, комплектованием перед началом сезона обязана занимать первое место», — цитирует Терехова Metaratings.

После 30 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второе махачкалинское «Динамо» на два очка.