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Мелбет-Первая лига

Терехов: «У «Химок» стоит задача — занять первое место»

08 Мая 2024 • 14:27 Комментировать
Ленинградец
...
Химки
12.05 17:00

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о задачах подмосковной команды на оставшуюся часть нынешнего сезона.

По мнению футболиста, «Химки» должны были уверенно выиграть Мелбет-Первую лигу, так как обладают сильным составом и ставят перед собой высокие задачи. 

«У нас стоит твёрдая задача – занять первое место. Команда с такими целями, комплектованием перед началом сезона обязана занимать первое место», — цитирует Терехова Metaratings.

После 30 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второе махачкалинское «Динамо» на два очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов

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ЛЕНИНГРАДЕЦ ХИМКИ
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