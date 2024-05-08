Лапочкин высказался о смягчении дисквалификации Тихонова

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал смягчение наказания наставника красноярского «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной.
«Тихонов никого не оскорблял, а пять матчей казались чрезмерной дисквалификацией. Мне кажется, что одна игра - это более адекватное наказание за эмоции Андрея Валерьевича», - передает слова Лапочкина Metaratings.ru.
После 30 туров первого дивизиона красноярский коллектив набрал 41 балл и находится на 11-й позиции в турнирной таблице.
Тихонов отреагировал на смягчение наказания за критику судьи Опейкиной
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