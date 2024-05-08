Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Лапочкин высказался о смягчении дисквалификации Тихонова

08 Мая 2024 • 13:18 Комментировать

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал смягчение наказания наставника красноярского «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной.

«Тихонов никого не оскорблял, а пять матчей казались чрезмерной дисквалификацией. Мне кажется, что одна игра - это более адекватное наказание за эмоции Андрея Валерьевича», - передает слова Лапочкина Metaratings.ru.

После 30 туров первого дивизиона красноярский коллектив набрал 41 балл и находится на 11-й позиции в турнирной таблице.

Тихонов отреагировал на смягчение наказания за критику судьи Опейкиной

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей Сергей Лапочкин Вера Опейкина ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.05.24 в 17:00
Алания Алания
Родина Москва Родина Москва
Видео
08.05.24 в 18:00
Сокол Сокол
Черноморец Нв Черноморец Нв
Видео
08.05.24 в 19:00
КАМАЗ КАМАЗ
Енисей Енисей
Видео
08.05.24 в 19:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Химки Химки
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «У «Химок» стоит задача — занять первое место»
13:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лапочкин высказался о смягчении дисквалификации Тихонова
07:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов отреагировал на смягчение наказания за критику судьи Опейкиной
07 Мая
23:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре «Динамо» Махачкала — «Химки»
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонову смягчили наказание за слова в адрес Опейкиной официально
20:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов рассчитывает на своего сына в «Енисее» в следующем сезоне
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» заинтересовался голкипером «Химок» Обуховым 1 слухи
18:09 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Спокойно отношусь к поискам новой работы»
06 Мая
18:21 · Россия. Премьер-лига
Тукманов назвал большой минус Кононова как тренера
09:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кирьяков высказался об уходе «Ленинградца»
05 Мая
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» одолел «Кубань» в битве за выживание
16:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» уверенно обыграл «Тюмень»
04 Мая
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» быстро разгромило «Волгарь»
20:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин - о лидерстве в Первой лиге: «Всё зависит от нас» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем