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Мелбет-Первая лига

Тихонов отреагировал на смягчение наказания за критику судьи Опейкиной

08 Мая 2024 • 07:17 Комментировать

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал смягчение наказания за критические высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной, которая обслуживала матч против «СКА-Хабаровска» (0:3) в рамках 28-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Дисквалификацию Тихонова смягчили всего до одного поединка, еще четыре – условно.

После 30 туров первого дивизиона красноярская команда набрала 41 очко и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

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