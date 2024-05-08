Тихонов отреагировал на смягчение наказания за критику судьи Опейкиной

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал смягчение наказания за критические высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной, которая обслуживала матч против «СКА-Хабаровска» (0:3) в рамках 28-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Дисквалификацию Тихонова смягчили всего до одного поединка, еще четыре – условно.

После 30 туров первого дивизиона красноярская команда набрала 41 очко и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.