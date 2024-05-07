Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре «Динамо» Махачкала — «Химки»

Экс- чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче 24-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и подмосковными «Химками».

«Неоспоримый непобедимый чемпион. Хабиб Нурмагомедов — снова на «Анжи Арене». Легенда UFC нанесёт первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки» и поддержит нашу команду в битве за РПЛ», — говорится в телеграм-канале «бело-голубых».

Напомним, что встреча между коллективами запланирована на 8 мая. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

К слову, махачкалинцы с 55 очками располагаются на второй позиции турнирной таблицы турнира. Что касается «Химок», то коллектив набрал 57 баллов и идёт первым.