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Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре «Динамо» Махачкала — «Химки»

07 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Химки
Через 19 ч. 9 мин.

Экс- чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче 24-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и подмосковными «Химками».

«Неоспоримый непобедимый чемпион. Хабиб Нурмагомедов — снова на «Анжи Арене». Легенда UFC нанесёт первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки» и поддержит нашу команду в битве за РПЛ», — говорится в телеграм-канале «бело-голубых».

Напомним, что встреча между коллективами запланирована на 8 мая. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

К слову, махачкалинцы с 55 очками располагаются на второй позиции турнирной таблицы турнира. Что касается «Химок», то коллектив набрал 57 баллов и идёт первым.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала

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Прогноз на точный счёт матча Динамо Махачкала — Химки Мелбет-Первой лиги — 8 мая 2024
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Ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – Химки Мелбет-Первой лиги – 8 мая 2024
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА ХИМКИ
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