Андрею Тихонову, главному тренеру красноярского «Енисея» официально смягчили наказание за слова в адрес Веры Опейкиной, которые он адресовал рефери после апрельского матча со «СКА-Хабаровском» в Мелбет-Первой лиге.

«Сегодня прошла апелляция по делу Андрея Тихонова. Дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре – условной. А значит, что уже завтра в матче против ФК «КАМАЗ» мы увидим Андрея Валерьевича на бровке (и пресс-конференции). Андрей Валерьевич, нам вас не хватало!», - делится новостью пресс-служба «Енисея».

Ранее Тихонова дисквалифицировали на два матча и три - условно.

Матч «КАМАЗ» - «Енисей» в рамках 30 тура Первой лиги состоится 8 мая в Набережных Челнах.