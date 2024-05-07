Тихонов рассчитывает на своего сына в «Енисее» в следующем сезоне

Андрей Тихонов, главный тренер красноярского «Енисея» хотел бы, чтобы его сын, Денис продолжил выступать за сибирский клуб и в следующем сезоне. Об этом сообщает Сергей Ильёв в своём информационном канале.

«Буду общаться с Зининым (спортдиром «Родины»), с которым мы в хороших отношениях, настаивать на том, чтобы Денис остался в «Енисее», - цитирует Тихонова Ильёв.

Денис Тихонов весной провел за «Енисей» 10 игр, в них он забил четыре гола и отличился двумя голевыми передачами.

Денису 21 год, в «Енисее» он в рамках аренды до конца сезона. Принадлежат права на молодого игрока московской «Родине», клубу Мелбет-Первой лиги.