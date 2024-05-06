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Кирьяков высказался об уходе «Ленинградца»

06 Мая 2024 • 09:42 Комментировать

Футбольный специалист Сергей Кирьяков высказался о своем уходе с поста главного тренера «Ленинградца».

«Расстаться было обоюдным решением. Мы пришли к выводу, что команде нужна встряска. Пока рано делать вывод. Понятно, что и я, и руководители хотели другого результата для команды», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Кирьяков занимал пост главного тренера «Ленинградца» с лета 2021 года. Под руководством этого наставника команда год назад досрочно стала победителем второго дивизиона.

Кирьяков: «У «Динамо» очень хорошие шансы на победу в РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Ленинградец
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