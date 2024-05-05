«Ленинградец» одолел «Кубань» в битве за выживание

Аутсайдеры Мелбет-Первой лиги «Кубань» и «Ленинградец» сражались за выживание в 31-м туре. На экваторе первого тайма атака гостей правым краем с навесом, и Сергей Ильин головой пробил впритирку с дальней штангой. Ильин перехватил пас защитника назад, но удар по воротам парирован. И снова Ильин, на сей раз прорыв справа к штрафной и передача на Михаила Горелишвили, удар сходу был очень сильным и точным - 0:2.
Сразу после перерыва Ильин убегал один на один и был сбит, фол последней надежды с удалением Евгения Осипова. Тут же грубая игра Эдуарда Суханова, второе предупреждение и равные составы.
«Кубань» последняя с отставанием в семь очков от спасительного 15-го места, на которое поднялся «Черноморец».
Протокол игры
|23'Ильин Сергей (0:1)
|39'Горелишвили Михаил (0:2)
Нестеренко Юрий•Темников Иван•Смирнов Александр73' (Фаттахов Ленар (73') •Осипов Евгений• 49'Таказов Сослан•Левин Гаррик64' (Мосейчук Илья (64') • 90'Кенфак Оливье 41'46' (Махатадзе Георгий (46') • 60'Шарипов Альберт46' (Абдоков Нури (46') •Рейхмен Богдан•Безденежных Игорь•Ежков Данила64' (Грузнов Илья (64')
Карабашев Никита•Беляев Максим•Калугин Никита•Хитяев Андрей• 90'Каптилов Валерий•Суханов Эдуард• 51'Горелишвили Михаил•Шепелев Владислав68' (Казаков Руслан (68') •Розманов Никита70' (Яковлев Андрей (70') •Ильин Сергей68' (Апеков Руслан (68') •Бачинский Максим80' (Жиронкин Виталий (80')
05 мая.
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