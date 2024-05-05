Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» одолел «Кубань» в битве за выживание

05 Мая 2024 • 19:55 Комментировать
Кубань
0:2
Ленинградец
окончен

Аутсайдеры Мелбет-Первой лиги «Кубань» и «Ленинградец» сражались за выживание в 31-м туре. На экваторе первого тайма атака гостей правым краем с навесом, и Сергей Ильин головой пробил впритирку с дальней штангой. Ильин перехватил пас защитника назад, но удар по воротам парирован. И снова Ильин, на сей раз прорыв справа к штрафной и передача на Михаила Горелишвили, удар сходу был очень сильным и точным - 0:2.

Сразу после перерыва Ильин убегал один на один и был сбит, фол последней надежды с удалением Евгения Осипова. Тут же грубая игра Эдуарда Суханова, второе предупреждение и равные составы.

«Кубань» последняя с отставанием в семь очков от спасительного 15-го места, на которое поднялся «Черноморец».

Протокол игры  
Кубань0:2Ленинградец
  23'Ильин Сергей (0:1)
  39'Горелишвили Михаил (0:2)
Нестеренко ЮрийТемников ИванСмирнов Александр 73' (Фаттахов Ленар ( 73') Осипов Евгений  49'Таказов СосланЛевин Гаррик 64' (Мосейчук Илья ( 64'  90') Кенфак Оливье  41' 46' (Махатадзе Георгий ( 46'  60') Шарипов Альберт 46' (Абдоков Нури ( 46') Рейхмен БогданБезденежных ИгорьЕжков Данила 64' (Грузнов Илья ( 64')
Запасные: Гайнов МихаилТерновский ДмитрийБакалюк НикитаКертанов КонстантинЖилов ИсламБайрыев Азат
Карабашев НикитаБеляев МаксимКалугин НикитаХитяев Андрей  90'Каптилов ВалерийСуханов Эдуард  51'Горелишвили МихаилШепелев Владислав 68' (Казаков Руслан ( 68') Розманов Никита 70' (Яковлев Андрей ( 70') Ильин Сергей 68' (Апеков Руслан ( 68') Бачинский Максим 80' (Жиронкин Виталий ( 80')
Запасные: Волков Владислав IIКудрявцев РоманМорозов НикитаНиколаев СергейЗайцев Андрей
05 мая.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Ленинградец

Новости по матчу

04 Мая
11:08
Прогноз на точный счёт матча Кубань — Ленинградец Первой лиги России — 5 мая 2024
02 Мая
21:32
Ставка и прогноз на матч Кубань – Ленинградец Мелбет-Первой лиги – 5 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тюмень Тюмень
Акрон Акрон
0
2
3.40 3.35 2.09
Видео
Окончен
Кубань Кубань
Ленинградец Ленинградец
0
2
2.44 3.20 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» одолел «Кубань» в битве за выживание
16:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» уверенно обыграл «Тюмень»
04 Мая
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» быстро разгромило «Волгарь»
20:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин - о лидерстве в Первой лиге: «Всё зависит от нас» эксклюзив
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» рассказал, при каких условиях его команда не упустит первую строчку в ФНЛ эксклюзив
19:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не смог забить «Енисею»
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Шинником» забили по голу
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» не смог отобрать очки у «Торпедо»
16:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» едва не упустили победу над «Соколом» в сверхрезультативном матче
12:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Перед игрой с «Енисеем» игроки спали по часу, сегодня - по три»
09:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей
03 Мая
23:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пономарёв: «Пять матчей дисквалификации для Тихонова – это просто глупо»
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наумов: «Все мы знаем Тихонова как интеллигентного человека и джентельмена»
18:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Торпедо» рассказал, как повлиял на игру команды Кононов
Все новости
Рекомендуем