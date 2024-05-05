«Ленинградец» одолел «Кубань» в битве за выживание

Аутсайдеры Мелбет-Первой лиги «Кубань» и «Ленинградец» сражались за выживание в 31-м туре. На экваторе первого тайма атака гостей правым краем с навесом, и Сергей Ильин головой пробил впритирку с дальней штангой. Ильин перехватил пас защитника назад, но удар по воротам парирован. И снова Ильин, на сей раз прорыв справа к штрафной и передача на Михаила Горелишвили, удар сходу был очень сильным и точным - 0:2.

Сразу после перерыва Ильин убегал один на один и был сбит, фол последней надежды с удалением Евгения Осипова. Тут же грубая игра Эдуарда Суханова, второе предупреждение и равные составы.

«Кубань» последняя с отставанием в семь очков от спасительного 15-го места, на которое поднялся «Черноморец».