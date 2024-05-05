«Акрон» уверенно обыграл «Тюмень»

В матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на повышение в классе, «Тюмень» и «Акрон». Иван Чудин вынужденно вышел на поле на 15-й минуте и сразу расстрелял ворота после скрытого эффектного паса Андреса Понсе. Илья Порохов оказался один на один с голкипером после позиционного провала обороны, но не переиграл его.
В середине второго тайма гости комбинировали левым флангом, в итоге прострел, и Кирилл Данилин вколотил мяч в левую девятку - 0:2.
«Акрон» закрепился на третьем месте, впереди в двух очках «Динамо». Соперник делит шестую строчку.
Протокол игры
|20'Чудин Иван (0:1)
|68'Данилин Кирилл (0:2)
Любаков Егор•Печенкин Никита•Байтуков Руслан•Бем Александр84' (Синяк Антон (84') •Болотов Евгений78' (Петров Михаил (78') •Самойлов Денис78' (Татаринов Евгений (78') •Шитов Виталий•Маркелов Иван68' (Марьянов Андрей (68') •Коротаев Александр78' (Дружинин Игорь (78') •Насыров Исламжан•Порохов Илья
Волков Сергей•Анджелкович Неманья61' (Бокоев Марат (61') •Конюхов Вадим•Данилкин Егор•Данилин Кирилл•Галоян Артур•Палиенко Максим15' (Чудин Иван (15') •Макаров Сергей•Савичев Константин•Понсе Андрес87' (Килин Антон (87') •Эльдарушев Абу-Саид
05 мая.
Бан пользователя