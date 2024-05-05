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Мелбет-Первая лига

«Акрон» уверенно обыграл «Тюмень»

05 Мая 2024 • 16:11 Комментировать
Тюмень
0:2
Акрон

В матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на повышение в классе, «Тюмень» и «Акрон». Иван Чудин вынужденно вышел на поле на 15-й минуте и сразу расстрелял ворота после скрытого эффектного паса Андреса Понсе. Илья Порохов оказался один на один с голкипером после позиционного провала обороны, но не переиграл его.

В середине второго тайма гости комбинировали левым флангом, в итоге прострел, и Кирилл Данилин вколотил мяч в левую девятку - 0:2.

«Акрон» закрепился на третьем месте, впереди в двух очках «Динамо». Соперник делит шестую строчку.

Протокол игры  
Тюмень0:2Акрон
  20'Чудин Иван (0:1)
  68'Данилин Кирилл (0:2)
Любаков ЕгорПеченкин НикитаБайтуков РусланБем Александр 84' (Синяк Антон ( 84') Болотов Евгений 78' (Петров Михаил ( 78') Самойлов Денис 78' (Татаринов Евгений ( 78') Шитов ВиталийМаркелов Иван 68' (Марьянов Андрей ( 68') Коротаев Александр 78' (Дружинин Игорь ( 78') Насыров ИсламжанПорохов Илья
Запасные: Мырзаков КириллНикишин КириллМоскаленчик ИльяХайлоев РусланБалахонцев НикитаКасаткин НикитаСавин Андрей
Волков СергейАнджелкович Неманья 61' (Бокоев Марат ( 61') Конюхов ВадимДанилкин ЕгорДанилин КириллГалоян АртурПалиенко Максим 15' (Чудин Иван ( 15') Макаров СергейСавичев КонстантинПонсе Андрес 87' (Килин Антон ( 87') Эльдарушев Абу-Саид
Запасные: Барт РусланГлушков Никита АндреевичБолдырев МаксимГалкин ВладиславХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидДимоски БоянПесегов Евгений
05 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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