«Акрон» уверенно обыграл «Тюмень»

В матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на повышение в классе, «Тюмень» и «Акрон». Иван Чудин вынужденно вышел на поле на 15-й минуте и сразу расстрелял ворота после скрытого эффектного паса Андреса Понсе. Илья Порохов оказался один на один с голкипером после позиционного провала обороны, но не переиграл его.

В середине второго тайма гости комбинировали левым флангом, в итоге прострел, и Кирилл Данилин вколотил мяч в левую девятку - 0:2.

«Акрон» закрепился на третьем месте, впереди в двух очках «Динамо». Соперник делит шестую строчку.