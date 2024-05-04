«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке

«Родина» и «Арсенал», конкуренты в борьбе за стыковые места, встретились в 31-м туре Мелбет-Первой лиги. Почти час команды ничего очень опасного не могли создать. После ошибки защитника Джонатан Окоронкво с правого угла вратарской не попал в рамку. Еще один момент у форварда, но пытался добить мяч он из офсайда. Незадолго до конца игры у хозяев опасный штрафной удар, мяч направлен в перекладину, а Мухаммад Султонов добил - 1:0. Соперник успел отыграться также со стандарта на 90-й минуте. Навес в левую часть штрафной, скидка, и Дмитрий Барков вколотил мяч в сетку - 1:1.
«Арсенал» остается четвертым, противник идет следом в двух очках.
Протокол игры
|(1:0) Султонов Мухаммад83'
|90'Барков Дмитрий (1:1)
Корякин Александр•Клещенко Александр•Сокол Артём•Эдилсон•Кочиев Хетаг•Фищенко Руслан• 87'Бакаев Солтмурад 9'74' (Султонов Мухаммад (74') •Гордюшенко Астемир85' (Кризан Митча (85') •Вачхольз Уэсли Ната•Калмыков Амур89' (Марсиньо Силва (89') •Кузнецов Даниил74' (Куликов Даниил (74')
Кокарев Никита•Ботака-Иобома Эрвинг•Суханов Артём Романович•Большаков Кирилл•Быковский Илья•Лёвин Владислав75' (Барков Дмитрий (75') •Кайнов Максим•Макаров Анатолий90' (Ндука Ифеани Давид (90') •Гелоян Ишхан67' (Бахар Иван (67') •Ткачёв Сергей67' (Зуев Александр (67') •Джонатан Окоронкво75' (Лайкин Максим (75')
04 мая.
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