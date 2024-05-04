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Мелбет-Первая лига

«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке

04 Мая 2024 • 21:30 Комментировать
Родина Москва
1:1
Арсенал Тула

«Родина» и «Арсенал», конкуренты в борьбе за стыковые места, встретились в 31-м туре Мелбет-Первой лиги. Почти час команды ничего очень опасного не могли создать. После ошибки защитника Джонатан Окоронкво с правого угла вратарской не попал в рамку. Еще один момент у форварда, но пытался добить мяч он из офсайда. Незадолго до конца игры у хозяев опасный штрафной удар, мяч направлен в перекладину, а Мухаммад Султонов добил - 1:0. Соперник успел отыграться также со стандарта на 90-й минуте. Навес в левую часть штрафной, скидка, и Дмитрий Барков вколотил мяч в сетку  - 1:1.

«Арсенал» остается четвертым, противник идет следом в двух очках.

Протокол игры  
Родина Москва1:1Арсенал Тула
(1:0) Султонов Мухаммад83'  
  90'Барков Дмитрий (1:1)
Корякин АлександрКлещенко АлександрСокол АртёмЭдилсонКочиев ХетагФищенко Руслан  87'Бакаев Солтмурад  9' 74' (Султонов Мухаммад ( 74') Гордюшенко Астемир 85' (Кризан Митча ( 85') Вачхольз Уэсли НатаКалмыков Амур 89' (Марсиньо Силва ( 89') Кузнецов Даниил 74' (Куликов Даниил ( 74')
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатМаркитесов ДмитрийДмитриев ОлегЧернышёв Даниил
Кокарев НикитаБотака-Иобома ЭрвингСуханов Артём РомановичБольшаков КириллБыковский ИльяЛёвин Владислав 75' (Барков Дмитрий ( 75') Кайнов МаксимМакаров Анатолий 90' (Ндука Ифеани Давид ( 90') Гелоян Ишхан 67' (Бахар Иван ( 67') Ткачёв Сергей 67' (Зуев Александр ( 67') Джонатан Окоронкво 75' (Лайкин Максим ( 75')
Запасные: Денисов АлександрШевченко ЕвгенийКоротков Александр IIЧерчесов СтаниславХабибов АнсорВакулич АлексейЛевашов Михаил
04 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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