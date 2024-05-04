«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке

«Родина» и «Арсенал», конкуренты в борьбе за стыковые места, встретились в 31-м туре Мелбет-Первой лиги. Почти час команды ничего очень опасного не могли создать. После ошибки защитника Джонатан Окоронкво с правого угла вратарской не попал в рамку. Еще один момент у форварда, но пытался добить мяч он из офсайда. Незадолго до конца игры у хозяев опасный штрафной удар, мяч направлен в перекладину, а Мухаммад Султонов добил - 1:0. Соперник успел отыграться также со стандарта на 90-й минуте. Навес в левую часть штрафной, скидка, и Дмитрий Барков вколотил мяч в сетку - 1:1.

«Арсенал» остается четвертым, противник идет следом в двух очках.