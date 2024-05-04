Махачкалинское «Динамо» быстро разгромило «Волгарь»

В 31-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играл против аутсайдеров из «Волгаря». Стартовый отрезок решил судьбу игры. Сначала хозяева разыграли комбинацию в штрафной с ударом Ражаба Магомедова. Вскоре Сердер Сердеров отобрал мяч у центрального круга и бросил в отрыв Магомедова, а тот реализовал выход один на один с вратарем. Ражаб вернул должок партнеру в середине тайма, но Сердеров не попал по мячу перед пустыми воротами. Еще момент, Эгаш Касинтура сыграл на ход Сердерову, и тот в ближнем бою пробил вратаря - 3:0 еще в первом тайме. До перерыва Касинтура и Смирнов запороли выходы один на один. Второй тайм прошел намного спокойнее, и счет больше не менялся.

«Динамо» на пять очков оторвалось от идущего на третьем месте «Акрона», соперник - в очке от спасительного 15-го места.