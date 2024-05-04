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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» быстро разгромило «Волгарь»

04 Мая 2024 • 21:01 Комментировать
Динамо Махачкала
3:0
Волгарь
окончен

В 31-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играл против аутсайдеров из «Волгаря». Стартовый отрезок решил судьбу игры. Сначала хозяева разыграли комбинацию в штрафной с ударом Ражаба Магомедова. Вскоре Сердер Сердеров отобрал мяч у центрального круга и бросил в отрыв Магомедова, а тот реализовал выход один на один с вратарем. Ражаб вернул должок партнеру в середине тайма, но Сердеров не попал по мячу перед пустыми воротами. Еще момент, Эгаш Касинтура сыграл на ход Сердерову, и тот в ближнем бою пробил вратаря - 3:0 еще в первом тайме. До перерыва Касинтура и Смирнов запороли выходы один на один. Второй тайм прошел намного спокойнее, и счет больше не менялся.

«Динамо» на пять очков оторвалось от идущего на третьем месте «Акрона», соперник - в очке от спасительного 15-го места.

Протокол игры  
Динамо Махачкала3:0Волгарь
(1:0) Магомедов Ражаб14'  
(2:0) Магомедов Ражаб16'  
(3:0) Сердеров Сердер26'  
Магомедов ТимурКагермазов Сослан 63' (Сундуков Темиркан ( 63') Ковачевич ВладимирСандрачук АлександрАлибеков МуталипШумахов Идар  36'Сердеров СердерМагомедов Ражаб 63' (Зинович Кирилл ( 63') Глушков Никита Сергеевич 79' (Джабраилов Абдулпаша ( 79') Крачковский Антон  66' 72' (Юсупов Залимхан ( 72') Касинтура Эгаш 79' (Костюков Михаил ( 79')
Запасные: Гаджиев АбакарГошев ЕвгенийКасимов АртёмВолк ДавидХрамцов Максим
Смирнов ОлегШайхтдинов Дамир 46' (Смирнов Данила ( 46') Гилязетдинов АртурЗуев ИльяШакуро ПавелХомуха ИванАтабаев Эрбол 63' (Полубояринов Данил ( 63') Ушатов КириллТкачук Денис 79' (Шляков Евгений ( 79') Павлишин Алексей 46' (Мартовой Даниил ( 46') Кротов Вячеслав 70' (Лесников Дмитрий ( 70')
Запасные: Кривохижин ЕлисейМаляров НикитаЯмпольский ВладиславКосарев Кирилл
04 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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