Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Соколом», 5:4, концовке сезона и планах на будущее.

- Почему над аутсайдером ФНЛ «Соколом» получилась такая нервная победа?

- Сами себе нажили проблемы. Потом эти сложности стали преодолевать. Для болельщиков, наверное, прекрасно, когда забито так много мячей, но игроки и тренерский штаб пережили не самые приятные эмоции.

- Есть ощущение, что удержите первую строчку таблицы?

- Все зависит от нас. У нас все матчи получаются тяжелые. Тот же «Сокол», находясь внизу турнирной таблицы, борется. Уровень команд сейчас примерно равный, все решают какие-то нюансы: исполнительское мастерство, характер.

- Три из четырех оставшихся игр у «Химок» с аутсайдерами. Будут такие же сложные матчи?

- Легко нам никогда не бывает. Нужно готовиться к ближайшим встречам.

- Следующая игра у «Химок» с прямым конкурентом – «Динамо». Есть ощущение, что она будет решающая на финишной прямой?

- Пока нет. Хорошо, что сами сегодня выиграли. Наше счастье в наших руках. Не нужно смотреть на соперников. Надо выходить и брать три очка. Нам это по силам.

- Вам принципиально выйти в РПЛ с первого места?

- У нас стоит задача – выход в РПЛ. Но первое место – это дополнительная мотивация для любого спортсмена. Для меня это важно.

- Кто из соперников вам больше всего понравился в этом сезоне?

- По игре есть пара-тройка клубов, которые стараются играть в футбол, и они идут в первой шестерке. Так что смотря по каким критериям судить. Если мы берем контроль мяча, это один показатель, если забитые мячи – другой.

- Какие у вас планы на будущее? Если команда выйдет в РПЛ, вы останетесь?

- У меня контракт с клубом действует еще на следующий сезон.

- Следите за борьбой аутсайдеров в РПЛ, кто может выйти в стыковые матчи?

- В стыки мы не смотрим. В РПЛ каждый год идет интересная борьба. А так чемпионат усреднился в плане очковых показателей. У «Зенита» нет такого отрыва, как в предыдущие сезоны. Те клубы, которые идут в лидерах РПЛ, конкурентоспособны.

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Елена Григорьевская