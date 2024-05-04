Полузащитник «Химок» рассказал, при каких условиях его команда не упустит первую строчку в ФНЛ

Полузащитник «Химок» Тимур Касимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о борьбе в Мелбет-Первой лиге.

- В сегодняшнем матче с «Соколом» вы отметились дублем. Впервые его сделали?

- Нет. Я уже забивал два мяча в Кубке.

- Почему матч с «Соколом» получился таким тяжелым и завершился с непривычным для футбола счетом 5:4?

- Сами не думали, что так получится. Конечно, понимали, что саратовцы находятся у зоны вылета, поэтому будут биться на поле. Они это и показали.

- «Химкам» до завершения чемпионата предстоит провести четыре матча и три из них с аутсайдерами. Ждете такие же сложные матчи?

- Да. Такие соперники всегда неприятные. Они находятся в зоне вылета, борются за выживание, поэтому отдают все силы на поле.

- В следующем туре у вас матч с прямым конкурентом - «Динамо». Думаете, будет проще?

- Этот матч тоже будет очень интересным. Постараемся показать хороший футбол и забрать три очка. Вообще, эта игра будет за шесть очков, и победа позволит нам спокойно двигаться дальше. Если будем все делать так же хорошо, как сегодня с «Соколом», то не упустим первую строчку.

- Как оцените турнир в ФНЛ? Сложно здесь играть?

- Сложный турнир, конечно. Борьбы много, плотности на поле и в таблице, плюс в нынешнем сезоне большое давление.

- Для вас важно выйти в РПЛ с первого места или главное просто получить путевку наверх?

- Конечно, хотелось бы быть первыми. Это же престижно.

- Какая команда в ФНЛ вам больше понравилась по ходу этого сезона?

- Все клубы, которые идут высоко в таблице, неплохо себя проявляют и стараются показывать красивый, качественный футбол.

- Следите за битвой аутсайдеров РПЛ, которые могут попасть в стыки, и, возможно, достанутся «Химкам» в переходных матчах, если ваша команда будет там играть по итогам чемпионата?

- Не слежу за российским футболом. Смотрю европейские чемпионаты. Конечно, знаю, кто лидирует в РПЛ, но матчи и нарезки не смотрю. Если говорить о европейских клубах, то мне больше всех нравится «Реал». С детства за него болею, потому что в нем выступал мой кумир Роналду. Он мне импонирует трудоспособностью, тем, как он выкладывается на поле и тренировках.

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- Чемпионат Испании – это космический уровень или возможно туда попасть поиграть?

- Не знаю. Сперва надо ФНЛ выиграть, а потом уже думать о чем-то большем.

- Есть же примеры. Захарян не так давно уехал играть в Испанию.

- Я слежу за Головиным в «Монако», потому что в чемпионате Франции играет тоже одна из моих любимых команд – «ПСЖ». Там классный подбор футболистов. В Англии симпатизирую «Ливерпулю» из-за тренера Клоппа. Нравится, как он работал в «Боруссии» и как показывает свой тренерский талант в «Ливерпуле».

- Можно предположить, что в Бундеслиге болеете за «Боруссию». Это так?

- Именно так. Получается, что в каждом чемпионате у меня есть по любимой команде.

Елена Григорьевская