«Нефтехимик» не смог забить «Енисею»

Завершился матч 31-го тура Мелбет-Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Енисеем». Данила Емельянов головой бил в дальний угол уже на первых минутах - минимальный промах. Даниил Сагуткин в центре штрафной наносил удар головой после корнера - с трудом парировано. Максим Петров с 15 метров бил в уголок, и кипер сорвал овации. Справился он и с ударом головой Кирилла Морозова. Давид Кокоев убрал опекуна, но с дюжины метров попал во вратаря. Александр Масловский напоследок метров с семи пульнул рядом с каркасом - 0:0.

«Нефтехимик» делит шестое место, соперник - девятое.