«Нефтехимик» не смог забить «Енисею»

Завершился матч 31-го тура Мелбет-Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Енисеем». Данила Емельянов головой бил в дальний угол уже на первых минутах - минимальный промах. Даниил Сагуткин в центре штрафной наносил удар головой после корнера - с трудом парировано. Максим Петров с 15 метров бил в уголок, и кипер сорвал овации. Справился он и с ударом головой Кирилла Морозова. Давид Кокоев убрал опекуна, но с дюжины метров попал во вратаря. Александр Масловский напоследок метров с семи пульнул рядом с каркасом - 0:0.
«Нефтехимик» делит шестое место, соперник - девятое.
Протокол игры
Голубев Андрей•Кахидзе Александр•Ситдиков Марат• 57'Шоркин Максим•Сагуткин Даниил•Емельянов Данила• 74'Морозов Кирилл•Кокоев Давид•Джамилов Султан 82'88' (Котик Артём (88') •Галиулин Вагиз•Липовой Данил30' (Петров Максим Вячеславович (30')
Ставер Евгений•Стежко Виталий•Бардыбахин Вячеслав•Масловский Александр•Хозин Владимир• 84'Кичин Валерий•Гащенков Михаил•Ломакин Александр•Тихонов Денис•Мазурин Андрей80' (Раздорских Никита (80') •Савельев Максим67' (Окладников Андрей (67')
04 мая.
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