Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» не смог забить «Енисею»

04 Мая 2024 • 19:30 Комментировать
Нефтехимик
0:0
Енисей
окончен

Завершился матч 31-го тура Мелбет-Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Енисеем». Данила Емельянов головой бил в дальний угол уже на первых минутах - минимальный промах. Даниил Сагуткин в центре штрафной наносил удар головой после корнера - с трудом парировано. Максим Петров с 15 метров бил в уголок, и кипер сорвал овации. Справился он и с ударом головой Кирилла Морозова. Давид Кокоев убрал опекуна, но с дюжины метров попал во вратаря. Александр Масловский напоследок метров с семи пульнул рядом с каркасом - 0:0.

«Нефтехимик» делит шестое место, соперник - девятое.

Протокол игры  
Нефтехимик0:0Енисей
Голубев АндрейКахидзе АлександрСитдиков Марат  57'Шоркин МаксимСагуткин ДаниилЕмельянов Данила  74'Морозов КириллКокоев ДавидДжамилов Султан  82' 88' (Котик Артём ( 88') Галиулин ВагизЛиповой Данил 30' (Петров Максим Вячеславович ( 30')
Запасные: Першин МатвейМагомедов РашидЕщенко СергейДенисов РоманШильцов КонстантинТалалай ДенисБердников АлексейБазелюк Константин
Ставер ЕвгенийСтежко ВиталийБардыбахин ВячеславМасловский АлександрХозин Владимир  84'Кичин ВалерийГащенков МихаилЛомакин АлександрТихонов ДенисМазурин Андрей 80' (Раздорских Никита ( 80') Савельев Максим 67' (Окладников Андрей ( 67')
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславСаадуев ШамильФеррейра ХерманМарков Николай
04 мая.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Енисей

Новости по матчу

03 Мая
17:32
«Я против, чтобы женщины судили матчи мужских команд» — Мостовой 2
17:17
Тихонов оценил решение КДК дисквалифицировать его на пять матчей Первой лиги
16:01
Гендиректор «Енисея»: «Дисквалификация Тихонова — это какой-то беспредел!»
15:13
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра
02 Мая
19:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Енисей Мелбет-Первой лиги – 4 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Сокол Сокол
5
4
1.48 3.75 7.80
Видео
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
2
2.02 3.15 3.90
Видео
Окончен
Алания Алания
Шинник Шинник
1
1
1.96 3.30 3.90
Видео
Окончен
Нефтехимик Нефтехимик
Енисей Енисей
0
0
2.21 3.25 3.25
Видео
Перерыв
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Волгарь Волгарь
3
0
1.69 3.30 5.60
Видео
23 мин
Родина Москва Родина Москва
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
0
2.23 3.30 3.15
Видео
05.05.24 в 14:00
Тюмень Тюмень
Акрон Акрон
Видео
05.05.24 в 18:00
Кубань Кубань
Ленинградец Ленинградец
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
19:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не смог забить «Енисею»
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Шинником» забили по голу
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» не смог отобрать очки у «Торпедо»
16:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» едва не упустили победу над «Соколом» в сверхрезультативном матче
12:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Перед игрой с «Енисеем» игроки спали по часу, сегодня - по три»
09:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей
03 Мая
23:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пономарёв: «Пять матчей дисквалификации для Тихонова – это просто глупо»
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наумов: «Все мы знаем Тихонова как интеллигентного человека и джентельмена»
18:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Торпедо» рассказал, как повлиял на игру команды Кононов
18:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» выпустил заявление по дисквалификации Тихонова официально
17:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Я против, чтобы женщины судили матчи мужских команд» — Мостовой 2
17:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов оценил решение КДК дисквалифицировать его на пять матчей Первой лиги
16:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Енисея»: «Дисквалификация Тихонова — это какой-то беспредел!»
15:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра официально
12:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «КАМАЗа»
Все новости
Рекомендуем