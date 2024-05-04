«Алания» с «Шинником» забили по голу

В очередном матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги «Алания» играла против соседей по таблице из «Шинника». Команды провели свои результативные атаки под конец таймов. На 40-й минуте Ислам Машуков подарил надежду команде из Владикавказа, на 79-й - Игорь Андреев отыграл перевес соперника - 1:1.

«Алания» делит шестое место, соперник - восьмое.