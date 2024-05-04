«Алания» с «Шинником» забили по голу

В очередном матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги «Алания» играла против соседей по таблице из «Шинника». Команды провели свои результативные атаки под конец таймов. На 40-й минуте Ислам Машуков подарил надежду команде из Владикавказа, на 79-й - Игорь Андреев отыграл перевес соперника - 1:1.
«Алания» делит шестое место, соперник - восьмое.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Ислам40'
|79'Андреев Игорь (1:1)
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан69' (Шавлохов Давид (69') •Багаев Алан• 5'Плиев Константин•Цаллагов Ибрагим•Тарба Заур53' (Дауров Руслан (53') •Хабалов Алан•Чочиев Алан86' (Хадарцев Батраз (86') •Гурциев Батраз86' (Цараев Алан (86') •Караев Давид 45'69' (Гиоргобиани Николай (69') •Машуков Ислам
Довбня Александр•Загре Бен Азиз•Котин Никита•Поляков Максим58' (Гогуа Седрик (58') •Семёнов Андрей Игоревич•Валиахметов Эдуард•Зинков Вячеслав•Алейников Василий•Малахов Артём81' (Рубцов Илья (81') •Саусь Владислав67' (Самойлов Дмитрий (67') •Андреев Игорь81' (Сухомлинов Данила (81')
04 мая.
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