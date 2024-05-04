«Черноморец» не смог отобрать очки у «Торпедо»

В 31-м туре Мелбет-Первой лиги ведущий борьбу за выживание «Черноморец» принимал соседей по таблице из «Торпедо». В дебюте после розыгрыша углового Ираклий Манелов от радиуса штрафной зарядил в левую девятку - 0:1. В конце 45-минутки Манелов направил мяч в руку соперника - пенальти. Илья Стефанович с точки запустил мяч в правый угол, голкипер же не угадал - 0:2. На 66-й минуте хозяева размочили счет - навес с правого фланга со скидкой, и Иван Енин в падении эффектно поразил ворота.