«Черноморец» не смог отобрать очки у «Торпедо»

В 31-м туре Мелбет-Первой лиги ведущий борьбу за выживание «Черноморец» принимал соседей по таблице из «Торпедо». В дебюте после розыгрыша углового Ираклий Манелов от радиуса штрафной зарядил в левую девятку - 0:1. В конце 45-минутки Манелов направил мяч в руку соперника - пенальти. Илья Стефанович с точки запустил мяч в правый угол, голкипер же не угадал - 0:2. На 66-й минуте хозяева размочили счет - навес с правого фланга со скидкой, и Иван Енин в падении эффектно поразил ворота.
Протокол игры
|7'Манелов Ираклий (0:1)
|42'Стефанович Илья (0:2)
|(1:2) Енин Иван66'
Фролкин Даниил•Красильниченко Олег• 27'Чичинадзе Анри• 54'Гараев Виктор46' (Будагян Юрий (46') •Попович Александр46' (Яковлев Дмитрий (46') •Енин Иван•Магомедов Зикрула76' (Уридия Мераби (76') •Гурченко Даниил•Мельников Никита•Родионов Илья66' (Зазвонкин Иван (66') •Никифоров Никита46' (Безчаснюк Александр (46')
Бабурин Егор•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб• 63'Кузьмичёв Иван•Орехов Александр•Костин Андрей83' (Микушин Владислав (83') •Чурич Марио•Манелов Ираклий•Лебеденко Игорь68' (Ковалёв Константин (68') •Червяков Руслан66' (Полоз Дмитрий (66') •Стефанович Илья89' (Гуз Александр (89')
04 мая.
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