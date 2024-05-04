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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» не смог отобрать очки у «Торпедо»

04 Мая 2024 • 16:56 Комментировать
Черноморец Нв
1:2
Торпедо Москва
окончен

В 31-м туре Мелбет-Первой лиги ведущий борьбу за выживание «Черноморец» принимал соседей по таблице из «Торпедо». В дебюте после розыгрыша углового Ираклий Манелов от радиуса штрафной зарядил в левую девятку - 0:1. В конце 45-минутки Манелов направил мяч в руку соперника - пенальти. Илья Стефанович с точки запустил мяч в правый угол, голкипер же не угадал - 0:2. На 66-й минуте хозяева размочили счет - навес с правого фланга со скидкой, и Иван Енин в падении эффектно поразил ворота.

Протокол игры  
Черноморец Нв1:2Торпедо Москва
  7'Манелов Ираклий (0:1)
  42'Стефанович Илья (0:2)
(1:2) Енин Иван66'  
Фролкин ДаниилКрасильниченко Олег  27'Чичинадзе Анри  54'Гараев Виктор 46' (Будагян Юрий ( 46') Попович Александр 46' (Яковлев Дмитрий ( 46') Енин ИванМагомедов Зикрула 76' (Уридия Мераби ( 76') Гурченко ДаниилМельников НикитаРодионов Илья 66' (Зазвонкин Иван ( 66') Никифоров Никита 46' (Безчаснюк Александр ( 46')
Запасные: Будачёв ИванАнтонов АнтонЕсимбеков ДэвидРебров ДмитрийВоропаев АртёмАдаев ВладиславПучков Семён
Бабурин ЕгорИваньков Александр IIШевченко Глеб  63'Кузьмичёв ИванОрехов АлександрКостин Андрей 83' (Микушин Владислав ( 83') Чурич МариоМанелов ИраклийЛебеденко Игорь 68' (Ковалёв Константин ( 68') Червяков Руслан 66' (Полоз Дмитрий ( 66') Стефанович Илья 89' (Гуз Александр ( 89')
Запасные: Масалов АлександрВолков МихаилМелекесцев ТимурБотнарь Виталий
04 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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