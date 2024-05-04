«Химки» едва не упустили победу над «Соколом» в сверхрезультативном матче

Лидирующие в Мелбет-Первой лиги «Химки» провели результативный матч 31-го тура против «Сокола». Никита Козловский получил отменный пас в штрафную и стрельнул в дальний верхний угол. Данил Степанов ответил ударом с пяти метров в перекладину. Еще атака, навес с рикошетом, и Тимур Касимов головой отправил мяч в цель. Несколько минут, и Касимов еще раз выиграл воздух, замкнув дальнюю штангу - 2:1. В середине второго тайма Михаил Мальцев получил шикарный пас пяткой и метров с 15 сравнял счет. В ответ Степанов слева рванул к воротам и вколотил мяч в сетку. Четвертый мяч оказался в воротах гостей после кросса Александра Руденко и срезки от защитника. Руденко и сам забил со средней дистанции после прострела - 5:2. Владислав Самко слева сместился к штрафной и попал в ближний угол - 5:3. Владислав Морозов вернул полноценную интригу ударом из-за пределов штрафной, а рикошет смутил вратаря - 5:4.

«Сокол» остается в очке над зоной вылета, а «Химки» лидируют с запасом в пять очков.