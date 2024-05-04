«Химки» едва не упустили победу над «Соколом» в сверхрезультативном матче

Лидирующие в Мелбет-Первой лиги «Химки» провели результативный матч 31-го тура против «Сокола». Никита Козловский получил отменный пас в штрафную и стрельнул в дальний верхний угол. Данил Степанов ответил ударом с пяти метров в перекладину. Еще атака, навес с рикошетом, и Тимур Касимов головой отправил мяч в цель. Несколько минут, и Касимов еще раз выиграл воздух, замкнув дальнюю штангу - 2:1. В середине второго тайма Михаил Мальцев получил шикарный пас пяткой и метров с 15 сравнял счет. В ответ Степанов слева рванул к воротам и вколотил мяч в сетку. Четвертый мяч оказался в воротах гостей после кросса Александра Руденко и срезки от защитника. Руденко и сам забил со средней дистанции после прострела - 5:2. Владислав Самко слева сместился к штрафной и попал в ближний угол - 5:3. Владислав Морозов вернул полноценную интригу ударом из-за пределов штрафной, а рикошет смутил вратаря - 5:4.
«Сокол» остается в очке над зоной вылета, а «Химки» лидируют с запасом в пять очков.
|16'Козловский Никита (0:1)
|(1:1) Касимов Тимур21'
|(2:1) Касимов Тимур24'
|64'Мальцев Михаил (2:2)
|(3:2) Степанов Данил69'
|(4:2) Мальцев Михаил75'
|(5:2) Руденко Александр Александрович78'
|83'Самко Владислав (5:3)
|89'Морозов Владислав (5:4)
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