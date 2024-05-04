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Мелбет-Первая лига

«Химки» едва не упустили победу над «Соколом» в сверхрезультативном матче

04 Мая 2024 • 16:42 Комментировать
Химки
5:4
Сокол
окончен

Лидирующие в Мелбет-Первой лиги «Химки» провели результативный матч 31-го тура против «Сокола». Никита Козловский получил отменный пас в штрафную и стрельнул в дальний верхний угол. Данил Степанов ответил ударом с пяти метров в перекладину. Еще атака, навес с рикошетом, и Тимур Касимов головой отправил мяч в цель. Несколько минут, и Касимов еще раз выиграл воздух, замкнув дальнюю штангу - 2:1. В середине второго тайма Михаил Мальцев получил шикарный пас пяткой и метров с 15 сравнял счет. В ответ Степанов слева рванул к воротам и вколотил мяч в сетку. Четвертый мяч оказался в воротах гостей после кросса Александра Руденко и срезки от защитника. Руденко и сам забил со средней дистанции после прострела - 5:2. Владислав Самко слева сместился к штрафной и попал в ближний угол - 5:3. Владислав Морозов вернул полноценную интригу ударом из-за пределов штрафной, а рикошет смутил вратаря - 5:4.

«Сокол» остается в очке над зоной вылета, а «Химки» лидируют с запасом в пять очков.

Протокол игры  
Химки5:4Сокол
  16'Козловский Никита (0:1)
(1:1) Касимов Тимур21'  
(2:1) Касимов Тимур24'  
  64'Мальцев Михаил (2:2)
(3:2) Степанов Данил69'  
(4:2) Мальцев Михаил75'  
(5:2) Руденко Александр Александрович78'  
  83'Самко Владислав (5:3)
  89'Морозов Владислав (5:4)
Митрюшкин АнтонГолубович ПетарСтепанов ДанилТерехов Сергей 66' (Исаенко Олег ( 66') Варатынов СергейЮзепчук РоманАбдуллахи Квари 46' (Магомедов Бутта ( 46') Касимов Тимур 56' (Руденко Александр Александрович ( 56') Нетфуллин РавильХосонов Хетаг 56' (Журавлёв Юрий ( 56') Корян Аршак 74' (Садыгов Илья ( 74')
Запасные: Мелентиевич СтефанКулишев АртёмПанченко КириллМохаммад АмирОбухов ИгорьЛарин Алексей Николаевич
Косаревский ПётрАбазов АстемирМолодцов Артём  23'Сериков Илья 72' (Ивахнов Матвей ( 72') Плиев ЗаурбекТолстопятов Николай 39' (Бабаев Владлен ( 39') Забелин ПавелМальцев МихаилКозловский Никита 58' (Сасин Дмитрий ( 58') Азаров Владимир 39' (Самко Владислав ( 39') Максименко Артём 72' (Морозов Владислав ( 72')
Запасные: Крайков ТимурДудиев АсланЛеонтьев Игорь
04 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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