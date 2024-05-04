Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес женщины-судьи, которая работала на матче 28-го тура Первой лиги.

В этом матче команда Тихонова уступила 0:3 хабаровскому СКА. После игры главный тренер «Енисея» раскритиковал Веру Опейкину, которая работала главным арбитром.

«На судей вообще нельзя наезжать. Мы знаем, что бывают ошибки, но если ты проиграл 0:3, то можно и на судью, и на мяч ругаться. Я не видел игру, может быть там три пенальти было. Поэтому надо смотреть матч, а то, что судила женщина-судья, я не могу никак оценить её работу, так как не видел игру. В принципе, оценку арбитру дают судейский корпус», — сказал Булыкин.

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