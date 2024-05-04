«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей

31-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем середняков - «СКА-Хабаровска» и «КАМАЗа». Уже с первых минут арбитр от души нараздавал желтых карточек. Первый более-менее опасный момент был у Даниила Корнюшина, который со средней дистанции бил в ближний угол - вратарь выручил. Роман Защепкин справа стрельнул в ближний угол ворот, голкипер перевел мяч в штангу. Еще атака гостей, и Дамир Таликин от линии штрафной все же промахнулся. После перерыва неплохо атаковали Павел Горелов и Борис Фартуна, но мяч не попал в створ.

0:0 в итоге, дальневосточники делят седьмое место, соперник - 10-е.