«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей

31-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем середняков - «СКА-Хабаровска» и «КАМАЗа». Уже с первых минут арбитр от души нараздавал желтых карточек. Первый более-менее опасный момент был у Даниила Корнюшина, который со средней дистанции бил в ближний угол - вратарь выручил. Роман Защепкин справа стрельнул в ближний угол ворот, голкипер перевел мяч в штангу. Еще атака гостей, и Дамир Таликин от линии штрафной все же промахнулся. После перерыва неплохо атаковали Павел Горелов и Борис Фартуна, но мяч не попал в створ.
0:0 в итоге, дальневосточники делят седьмое место, соперник - 10-е.
Протокол игры
Имамов Ислам•Кожемякин Олег•Корнюшин Даниил• 50'Никитин Андрей Владимирович•Мусалов Магомед• 7'Покидышев Николай• 18'Коновалов Игорь•Петров Илья•Симонян Артём61' (Мирошниченко Никита (61') •Савинов Андрей 41'86' (Никитин Кирилл (86') •Яо Жан Шарль46' (Гонгапшев Альбек (46')
Анисимов Артур• 7'Ратников Савелий•Гюрджан Артём•Стародуб Дмитрий70' (Абдуллаев Сурхайхан (70') •Аюкин Руслан84' (Абрамов Артём (84') •Пальцев Валентин•Родин Даниил• 2'Фартуна Борис70' (Мануйлов Роман (70') •Защепкин Роман84' (Кириллов Юрий (84') •Таликин Дамир•Горелов Павел90' (Ермолаев Николай (90')
Запасные: Самок Сергей•Полюткин Антон•Иванов Дмитрий III
04 мая.
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