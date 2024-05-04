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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей

04 Мая 2024 • 09:05 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:0
КАМАЗ

31-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем середняков - «СКА-Хабаровска» и «КАМАЗа». Уже с первых минут арбитр от души нараздавал желтых карточек. Первый более-менее опасный момент был у Даниила Корнюшина, который со средней дистанции бил в ближний угол - вратарь выручил. Роман Защепкин справа стрельнул в ближний угол ворот, голкипер перевел мяч в штангу. Еще атака гостей, и Дамир Таликин от линии штрафной все же промахнулся. После перерыва неплохо атаковали Павел Горелов и Борис Фартуна, но мяч не попал в створ.

0:0 в итоге, дальневосточники делят седьмое место, соперник - 10-е.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:0КАМАЗ
Имамов ИсламКожемякин ОлегКорнюшин Даниил  50'Никитин Андрей ВладимировичМусалов Магомед  7'Покидышев Николай  18'Коновалов ИгорьПетров ИльяСимонян Артём 61' (Мирошниченко Никита ( 61') Савинов Андрей  41' 86' (Никитин Кирилл ( 86') Яо Жан Шарль 46' (Гонгапшев Альбек ( 46')
Запасные: Алиев СаидБыков АртёмЦаллагов ДзамболатБегун ДмитрийСугробов Владимир
Анисимов Артур  7'Ратников СавелийГюрджан АртёмСтародуб Дмитрий 70' (Абдуллаев Сурхайхан ( 70') Аюкин Руслан 84' (Абрамов Артём ( 84') Пальцев ВалентинРодин Даниил  2'Фартуна Борис 70' (Мануйлов Роман ( 70') Защепкин Роман 84' (Кириллов Юрий ( 84') Таликин ДамирГорелов Павел 90' (Ермолаев Николай ( 90')
Запасные: Самок СергейПолюткин АнтонИванов Дмитрий III
04 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз СКА-Хабаровск

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