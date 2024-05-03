Пономарёв: «Пять матчей дисквалификации для Тихонова – это просто глупо»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА высказался о дисквалификации на пять матчей для Андрея Тихонова – главного тренера красноярского «Енисея». Санкции к специалисту приняли из-за его слов в адрес Веры Опейкиной, работающей на матче «Енисея» со «СКА-Хабаровском» (0:3) в рамках 28 по счёту тура Мелбет-Первой лиги.

«Пять матчей — чересчур, просто глупо. Тихонов никого не оскорблял, не выражался нецензурно. Он просто высказал свое мнение, свое недовольство по поводу качества судейства», - приводит слова Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Помимо дисквалификации, тренера оштрафовали на сумму в 50 тыс. руб.