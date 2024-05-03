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Наумов: «Все мы знаем Тихонова как интеллигентного человека и джентельмена»

03 Мая 2024 • 20:53 Комментировать

Николай Наумов, экс-президент столичного «Локомотива» отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова. Он пропустит пять ближайших матчей своей команды за высказывания про Веру Опейкину, футбольного арбитра.

«Нельзя допускать такие высказывания, но он допустил. Что теперь поделать? Но по срокам наказания — перебор. Можно было дать один матч, чего достаточно. Всё‑таки мы знаем Тихонова как человека интеллигентного, джентльмена», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее по поводу дисквалификации главного тренера команды высказался гендиректор «Енисея». Также официальное заявление сделал и футбольный клуб в своих соцсетях.

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Евро-Футбол.Ру,
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