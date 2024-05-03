Форвард «Торпедо» рассказал, как повлиял на игру команды Кононов

Илья Стефанович, форвард московского «Торпедо» высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера «автозаводцев».

«Он усилил тактически игру команды в атаке. Теперь мы чаще владеем мячом на чужой половине поля, наши действия стали конкретнее. Теперь надо превратить это владение в голевые моменты», - делится Стефанович для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Кононов пришёл на тренерский мостик «Торпедо» минувшей зимой. Однако значимого рывка при нём торпедовцы не совершили, сейчас клуб занимает лишь 13 место турнирной таблицы с 36 баллами. Отрыв от зоны вылета солидный – девять баллов.