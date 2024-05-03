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Мелбет-Первая лига

«Енисей» выпустил заявление по дисквалификации Тихонова официально

03 Мая 2024 • 18:11 Комментировать

Красноярский «Енисей» из Мелбет-Первой лиги поделился официальным заявлением касаемо дисквалификации главного тренера клуба Андрея Тихонова.

Напомним, что ранее специалиста дисквалифицировали за критику арбитра Веры Опейкиной.

«Клуб не согласен с решением КДК. Мы будем подавать апелляцию», - гласит сообщение пресс-службы красноярского коллектива.

Тихонов возглавил «Енисей» минувшей зимой, сменив на посту Эдуарда Штейнбрейхера. При нём клуб сейчас занимает девятое место в лиге с 40 баллами. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь баллов таблицы.

Ранее по поводу ситуации высказался гендиректор «Енисея».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей Вера Опейкина ещё теги
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