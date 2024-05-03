«Я против, чтобы женщины судили матчи мужских команд» — Мостовой

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова наставника «Енисея» Андрея Тихонова в адрес работы арбитра Веры Опейкиной.

Напомним, ранее Тихонов получил дисквалификацию на пять матчей за критику работы Опейкиной.

«Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл?» — заявил Мостовой «Матч ТВ».

По итогам 29 сыгранных туров «Енисей» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В копилке красноярского коллектива 40 зачетных баллов.

4 мая «Енисей» проведет выездной поединок против «Нефтехимика». Старт встречи запланирован на 17:30 по столичному времени.