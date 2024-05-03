Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Я против, чтобы женщины судили матчи мужских команд» — Мостовой

03 Мая 2024 • 17:32 Комментировать
Нефтехимик
...
Енисей
Через 23 ч. 21 мин.

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова наставника «Енисея» Андрея Тихонова в адрес работы арбитра Веры Опейкиной.

Напомним, ранее Тихонов получил дисквалификацию на пять матчей за критику работы Опейкиной.

«Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл?» — заявил Мостовой «Матч ТВ».

По итогам 29 сыгранных туров «Енисей» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В копилке красноярского коллектива 40 зачетных баллов.

4 мая «Енисей» проведет выездной поединок против «Нефтехимика». Старт встречи запланирован на 17:30 по столичному времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Андрей Тихонов Енисей ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
17:32
«Я против, чтобы женщины судили матчи мужских команд» — Мостовой
17:17
Тихонов оценил решение КДК дисквалифицировать его на пять матчей Первой лиги
15:13
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра
02 Мая
19:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Енисей Мелбет-Первой лиги – 4 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НЕФТЕХИМИК ЕНИСЕЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 07:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
КАМАЗ КАМАЗ
Видео
04.05.24 в 14:30
Химки Химки
Сокол Сокол
Видео
04.05.24 в 15:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Торпедо Москва Торпедо Москва
Видео
04.05.24 в 17:00
Алания Алания
Шинник Шинник
1.97 3.45 3.95
Видео
04.05.24 в 17:30
Нефтехимик Нефтехимик
Енисей Енисей
Видео
04.05.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Волгарь Волгарь
1.70 3.45 5.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
17:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Я против, чтобы женщины судили матчи мужских команд» — Мостовой
17:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов оценил решение КДК дисквалифицировать его на пять матчей Первой лиги
16:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Енисея»: «Дисквалификация Тихонова — это какой-то беспредел!»
15:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра официально
12:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «КАМАЗа»
02 Мая
18:06 · Россия. Премьер-лига
Стали известны даты стыковых матчей за право сыграть в РПЛ
01 Мая
17:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Торпедо» Стефанович: «Максимально неудовлетворительный сезон» 2
30 Апреля
20:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразилец из «Родины» признался в любви к Виктору Цою
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Родины» заявил о давлении на команду в связи с возможным выходом в РПЛ
16:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам
15:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразильский защитник сравнил Москву с Минском
13:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химкам» и «Торпедо» интересен форвард «Шинника» Андреев эксклюзив
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»
29 Апреля
21:30 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин назвал команды, которые выйдут в РПЛ
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»
Все новости
Рекомендуем