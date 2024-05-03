Тихонов оценил решение КДК дисквалифицировать его на пять матчей Первой лиги

Наставник «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей Первой лиги за высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной.

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч. В КДК посчитали, что это дискриминация по полу», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

В итоге тренер получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком на год.

К слову, после 29 туров «Енисей» с 40 баллами занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.