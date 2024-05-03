Гендиректор «Енисея»: «Дисквалификация Тихонова — это какой-то беспредел!»

Гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на пятиматчевую дисквалификацию наставника команды Андрея Тихонова за критику арбитра.

«Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было», — приводит слова Федосеева «Чемпионат».

Функционер считает, что Вера Опейкина провалила свою работу, поэтому нужно наказывать ее. Кроме того, Федосеев отметил, что клуб будет обжаловать дисквалификацию Тихонова.

В настоящий момент «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В копилке красноярской команды 40 очков.

Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра