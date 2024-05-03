Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов получил пятиматчевую дисквалификацию в Мелбет-Первой лиге.

Напомним, после поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» Тихонов остался недоволен работой главного арбитра Веры Опейкиной. Специалист признался, что не понимает, почему именно на игре его команды лига решила провести эксперименты с судейством.

После 29 туров «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 40 очков. Стоит сказать, что до конца нынешнего сезона осталось ровно пять матчей.

4 мая «Енисей» встретится на выезде с «Нефтехимиком». Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.