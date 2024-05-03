Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра официально

03 Мая 2024 • 15:13 Комментировать
Нефтехимик
...
Енисей
04.05 17:30

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов получил пятиматчевую дисквалификацию в Мелбет-Первой лиге.

Напомним, после поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» Тихонов остался недоволен работой главного арбитра Веры Опейкиной. Специалист признался, что не понимает, почему именно на игре его команды лига решила провести эксперименты с судейством.

После 29 туров «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 40 очков. Стоит сказать, что до конца нынешнего сезона осталось ровно пять матчей.

4 мая «Енисей» встретится на выезде с «Нефтехимиком». Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
15:13
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра
02 Мая
19:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Енисей Мелбет-Первой лиги – 4 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НЕФТЕХИМИК ЕНИСЕЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Моуринью может возглавить суперклуб - известно название
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки? Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 07:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
КАМАЗ КАМАЗ
Видео
04.05.24 в 14:30
Химки Химки
Сокол Сокол
Видео
04.05.24 в 15:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Торпедо Москва Торпедо Москва
Видео
04.05.24 в 17:00
Алания Алания
Шинник Шинник
1.97 3.45 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
16:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Енисея»: «Дисквалификация Тихонова — это какой-то беспредел!»
15:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра официально
12:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «КАМАЗа»
02 Мая
18:06 · Россия. Премьер-лига
Стали известны даты стыковых матчей за право сыграть в РПЛ
01 Мая
17:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Торпедо» Стефанович: «Максимально неудовлетворительный сезон» 2
30 Апреля
20:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразилец из «Родины» признался в любви к Виктору Цою
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Родины» заявил о давлении на команду в связи с возможным выходом в РПЛ
16:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам
15:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразильский защитник сравнил Москву с Минском
13:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химкам» и «Торпедо» интересен форвард «Шинника» Андреев эксклюзив
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»
29 Апреля
21:30 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин назвал команды, которые выйдут в РПЛ
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»
28 Апреля
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не удержал победу над «Кубанью»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» с «Торпедо» обменялись голами
Все новости
Рекомендуем