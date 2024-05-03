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Мелбет-Первая лига

В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «КАМАЗа»

03 Мая 2024 • 12:15 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
КАМАЗ
Через 17 ч. 29 мин.

В 31-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» дома сыграет против «КАМАЗа». Эти соперники - середняки текущего сезона. И если дальневосточники постепенно поднимаются по таблице и на данный момент делят девятое место, то противник с девятого места по итогам прошлого года откатился на 12-ю строчку. При этом челнинцы выиграли четыре матча из девяти в 2024 году, включая противостояния с «Динамо» (2:1) и «Акроном» (1:0).

«КАМАЗ» был сильнее хабаровчан в первом круге (1:0) и в целом имеет лучший баланс в личных встречах: +10=8-6.

Игра состоится в субботу, начало в 14:00 по Хабаровску, (7:00 мск). Прямая трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ» и сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Камаз СКА-Хабаровск

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Прогноз на точный счёт матча СКА-Хабаровск — КАМАЗ Первой лиги России — 4 мая 2024
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Бесплатная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск – КАМАЗ Мелбет-Первой лиги – 4 мая 2024
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