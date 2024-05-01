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Мелбет-Первая лига

Форвард «Торпедо» Стефанович: «Максимально неудовлетворительный сезон»

01 Мая 2024 • 17:35 Комментировать

Илья Стефанович, форвард московского «Торпедо» из Мелбет-Первой лиги подвёл предварительные итоги текущего сезона. В рамках него «автозаводцы» идут лишь в середине турнирной таблицы первенства.

«Максимально неудовлетворительный сезон, требуем от себя большего, у нас не получается. Весь сезон пытаемся выяснить, что именно не получается у нас. Ситуация теперь налаживается, коллектив боеспособный, все бьются друг за друга», - говорит Стефанович для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент у «Торпедо» лишь 13 место турнирной таблицы и 36 очков в активе. По итогу прошлого сезона московский клуб вылетел из Российской премьер-лиги. В рамках сезона текущего клуб уже дважды сменил тренера. Теперь с зимы главным тренером является Олег Кононов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Стефанович
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