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Бразилец из «Родины» признался в любви к Виктору Цою

30 Апреля 2024 • 20:43 Комментировать

Бразильский легионер московской «Родины» Ориньо признался в любви к бывшему советскому рок-музыканту Виктору Цою и группе «Кино».

«Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя. Я его большой фанат, мне очень нравится его многие песни», - говорит Ориньо Metaratings.

Ранее бразильский футболист высказался о различиях между Москвой, в которой он сейчас живёт и работает и Минском, столицей Беларуси, в клубе из которого играл ранее в карьере.

Ориньо перешёл в «Родину» зимой 2024 года из минского «Динамо». Ранее в карьере Ориньо были такие клубы Бразилии как «Сантос» и «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
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