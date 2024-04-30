Бразилец из «Родины» признался в любви к Виктору Цою

Бразильский легионер московской «Родины» Ориньо признался в любви к бывшему советскому рок-музыканту Виктору Цою и группе «Кино».

«Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя. Я его большой фанат, мне очень нравится его многие песни», - говорит Ориньо Metaratings.

Ранее бразильский футболист высказался о различиях между Москвой, в которой он сейчас живёт и работает и Минском, столицей Беларуси, в клубе из которого играл ранее в карьере.

Ориньо перешёл в «Родину» зимой 2024 года из минского «Динамо». Ранее в карьере Ориньо были такие клубы Бразилии как «Сантос» и «Флуминенсе».