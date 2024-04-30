Тренер «Родины» заявил о давлении на команду в связи с возможным выходом в РПЛ

Вечером вторника «Родина» из Москвы встречалась дома против «Тюмени». Команды сошлись в рамках Мелбет-Первой лиги.

Франк Артига, главный тренер «патриотов» заявил, что его команда не смогла победить в этой игре из-за психологического фактора в том числе, а именно из-за давления на игроков команды.

«Есть страх выхода в РПЛ? Есть давление, которое испытывают некоторые игроки. Мы находились в штрафной соперника, но не могли принять верное решение», - делится Артига для телеканала «Матч ТВ».

«Родина» сейчас занимает чистое пятое место турнирной таблицы лиги с 45 баллами, отставание от четвёртого места – два балла.