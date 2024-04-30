Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тренер «Родины» заявил о давлении на команду в связи с возможным выходом в РПЛ

30 Апреля 2024 • 18:54 Комментировать
Родина Москва
1:1
Тюмень

Вечером вторника «Родина» из Москвы встречалась дома против «Тюмени». Команды сошлись в рамках Мелбет-Первой лиги.

Франк Артига, главный тренер «патриотов» заявил, что его команда не смогла победить в этой игре из-за психологического фактора в том числе, а именно из-за давления на игроков команды.

«Есть страх выхода в РПЛ? Есть давление, которое испытывают некоторые игроки. Мы находились в штрафной соперника, но не могли принять верное решение», - делится Артига для телеканала «Матч ТВ».

«Родина» сейчас занимает чистое пятое место турнирной таблицы лиги с 45 баллами, отставание от четвёртого места – два балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Франк Артига

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
16:54
«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам
28 Апреля
15:04
Актуальная ставка и прогноз на матч Родина – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 29 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Тюмень Тюмень
1
1
1.73 3.50 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Родины» заявил о давлении на команду в связи с возможным выходом в РПЛ
16:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам
15:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразильский защитник сравнил Москву с Минском
13:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химкам» и «Торпедо» интересен форвард «Шинника» Андреев эксклюзив
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»
29 Апреля
21:30 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин назвал команды, которые выйдут в РПЛ
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»
28 Апреля
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не удержал победу над «Кубанью»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» с «Торпедо» обменялись голами
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» уступил «КАМАЗу», хабаровский СКА выиграл у «Ленинградца»
16:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» дожал «Сокол» на 89-й минуте
11:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков: «С детства смотрю АПЛ и мечтаю сыграть за «Манчестер Сити»
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Волгарём»
27 Апреля
15:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Актуальная ставка и прогноз на матч Кубань – Нефтехимик  Мелбет-Первой лиги – 28 апреля 2024
12:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков сообщил, что считает Митрюшкина лучшим вратарём России
Все новости
Рекомендуем