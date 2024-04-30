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Мелбет-Первая лига

«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам

30 Апреля 2024 • 16:54 Комментировать
Родина Москва
1:1
Тюмень
окончен

Ближайшие преследователи топ-четвёрки команд Мелбет-Первой лиги, «Родина» и «Тюмень», провели заключительный матч 30-го тура. Александр Юшин с левого края штрафной пробил в дальний угол ворот - парировано. Похожая ситуация у других ворот после угрозы со стороны Маркелова. В конце первого тайма прорыв Астемира Горюшенко по левому флангу закончился навесом на Амура Калмыкова, тот пробил головой в ногу защитника, а рикошет стал результативным. Исламжан Насыров имел два момента, но мяч упорно не шел в цель. Ответный гол в середине второго тайма организовали свежие игроки. Андрей Марьянов с левого фланга прострелил, и Илья Порохов замкнул дальнюю штангу - 1:1.

Команды набрали по очку, «Родина» идет пятой в двух баллах от топ-4, соперник еще в трех очках позади от москвичей.

Протокол игры  
Родина Москва1:1Тюмень
(1:0) Печенкин Никита38'  
  68'Порохов Илья (1:1)
Корякин АлександрМещанинов АртёмМарсиньо Силва  4' 46' (Эдилсон ( 46') Сокол АртёмКлещенко АлександрДмитриев Олег  61' 73' (Кузнецов Даниил ( 73') Гордюшенко АстемирЮшин Александр 73' (Куликов Даниил ( 73') Бакаев Солтмурад 81' (Султонов Мухаммад ( 81') Фищенко РусланКалмыков Амур
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатМаркитесов ДмитрийАйдаров СергейЧернышёв ДаниилВачхольз Уэсли Ната
Любаков ЕгорПеченкин НикитаБайтуков Руслан  87'Бем АлександрНасыров Исламжан 75' (Хайлоев Руслан ( 75') Болотов ЕвгенийКоротаев Александр 75' (Татаринов Евгений ( 75') Маркелов ИванСамойлов ДенисШитов Виталий 53' (Марьянов Андрей ( 53') Москаленчик Илья
Запасные: Порохов ИльяМырзаков КириллСиняк АнтонПетров МихаилБалахонцев НикитаДружинин ИгорьСавин Андрей
30 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Родина Москва

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