«Родина» и «Тюмень» забили по голу на радость конкурентам

Ближайшие преследователи топ-четвёрки команд Мелбет-Первой лиги, «Родина» и «Тюмень», провели заключительный матч 30-го тура. Александр Юшин с левого края штрафной пробил в дальний угол ворот - парировано. Похожая ситуация у других ворот после угрозы со стороны Маркелова. В конце первого тайма прорыв Астемира Горюшенко по левому флангу закончился навесом на Амура Калмыкова, тот пробил головой в ногу защитника, а рикошет стал результативным. Исламжан Насыров имел два момента, но мяч упорно не шел в цель. Ответный гол в середине второго тайма организовали свежие игроки. Андрей Марьянов с левого фланга прострелил, и Илья Порохов замкнул дальнюю штангу - 1:1.

Команды набрали по очку, «Родина» идет пятой в двух баллах от топ-4, соперник еще в трех очках позади от москвичей.