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Бразильский защитник сравнил Москву с Минском

30 Апреля 2024 • 15:53 Комментировать
Родина Москва
...
Арсенал Тула
04.05 19:30

Москва отличается от Минска погодой, дорожным трафиком и качеством полей. Столицы России и Беларуси сравнил бразильский защитник Ориньо, выступающий за московскую «Родину».

Футболист отметил, что ему очень нравилось в Минске, однако сравнивать его с Москвой по масштабам бессмысленно, поскольку российская столица поражает своими размерами. Также, по его словам, в Москве немного холоднее, чем в Минске. Наконец, игроку не понравились большие пробки на дорогах и обилие искусственных полей.

«Нужно за два-три с половиной часа просыпаться, чтобы успеть на тренировку. Если говорить о поле, то я привык играть на натуральном газоне. Тут, особенно в Первой лиге, он искусственный», - цитирует бразильца Metaratings.ru.

28-летний Ориньо переехал в Москву из Минска, где выступал за местное «Динамо». Его соглашение с российским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

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