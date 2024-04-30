Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Химкам» и «Торпедо» интересен форвард «Шинника» Андреев эксклюзив

30 Апреля 2024 • 13:42 Комментировать

Нападающий Игорь Андреев может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 22-летний Андреев интересен «Химкам» и «Торпедо».

В настоящий момент Андреев выступает за ярославский «Шинник» в аренде – права на футболиста принадлежат московской «Родине». В сезоне 2023/2024 форвард провёл 28 официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Игоря Андреева в 500 тысяч евро.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Шинник Химки Родина Москва Игорь Андреев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.04.24 в 15:00
Родина Москва Родина Москва
Тюмень Тюмень
1.73 3.50 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
13:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химкам» и «Торпедо» интересен форвард «Шинника» Андреев эксклюзив
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»
29 Апреля
21:30 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин назвал команды, которые выйдут в РПЛ
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»
28 Апреля
21:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не удержал победу над «Кубанью»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» с «Торпедо» обменялись голами
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» уступил «КАМАЗу», хабаровский СКА выиграл у «Ленинградца»
16:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» дожал «Сокол» на 89-й минуте
11:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков: «С детства смотрю АПЛ и мечтаю сыграть за «Манчестер Сити»
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Волгарём»
27 Апреля
15:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Актуальная ставка и прогноз на матч Кубань – Нефтехимик  Мелбет-Первой лиги – 28 апреля 2024
12:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков сообщил, что считает Митрюшкина лучшим вратарём России
26 Апреля
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев высказался о готовности махачкалинского «Динамо» к РПЛ эксклюзив
25 Апреля
12:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев - после выхода «Химок» на первое место: «Вся борьба впереди, двигаемся от матча к матчу»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Тимошенко высказался о возможном переходе игрока «Родины» в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем