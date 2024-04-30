Нападающий Игорь Андреев может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 22-летний Андреев интересен «Химкам» и «Торпедо».

В настоящий момент Андреев выступает за ярославский «Шинник» в аренде – права на футболиста принадлежат московской «Родине». В сезоне 2023/2024 форвард провёл 28 официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Игоря Андреева в 500 тысяч евро.