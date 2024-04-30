Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» Льва Скворцова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, если подмосковной команде удастся выйти в РПЛ, контракт 24-летнего футболиста будет продлён автоматически.

«В мае, безусловно, появятся разные предложения. Но если «Химки» выйдут в Премьер-лигу, у Скворцова будет ещё год контракта с клубом. Поэтому если вести переговоры, то с «Химками», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Скворцов провёл за «Химки» 17 матчей, в которых забил один гол.

После 29 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второе махачкалинское «Динамо» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по пять встреч.