Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»

В матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал махачкалинское «Динамо», которое могло вернуть лидерство. Опасные моменты появились только в конце первого тайма. Никита Глушков метров с 17 с подбора стрелял в левый угол - парировано. Похожий момент Антона Крачковского, и мяч полетел рядом со штангой. После перерыва Глушков опередил голкипера во время навеса, но головой направил мяч мимо ворот. У Ильи Родионова шикарный момент, вот только кипер справился с ударом в упор. Свежий форвард хозяев снова взял игру на себя и отдал под удар Владиславу Кириленко, а тот не попал.
После нулевой ничьей «Динамо» вышло на чистое второе место, соперник - 14-й.
Протокол игры
Фролкин Даниил•Красильниченко Олег• 27'Чичинадзе Анри•Фомин Денис31' (Будагян Юрий (31') •Гараев Виктор•Магомедов Зикрула88' (Есимбеков Дэвид (88') •Попович Александр76' (Безчаснюк Александр (76') •Гурченко Даниил62' (Яковлев Дмитрий (62') •Мельников Никита•Зазвонкин Иван46' (Родионов Илья (46') •Никифоров Никита46' (Кириленко Владислав (46')
Магомедов Тимур•Кагермазов Сослан66' (Храмцов Максим (66') •Сундуков Темиркан66' (Сандрачук Александр (66') •Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир•Касимов Артём75' (Шумахов Идар (75') •Сердеров Сердер75' (Зинович Кирилл (75') •Глушков Никита Сергеевич•Крачковский Антон90' (Юсупов Залимхан (90') •Магомедов Ражаб•Касинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев Абакар•Джабраилов Абдулпаша•Волк Давид
29 апреля.
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