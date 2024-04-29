Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»

В матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал махачкалинское «Динамо», которое могло вернуть лидерство. Опасные моменты появились только в конце первого тайма. Никита Глушков метров с 17 с подбора стрелял в левый угол - парировано. Похожий момент Антона Крачковского, и мяч полетел рядом со штангой. После перерыва Глушков опередил голкипера во время навеса, но головой направил мяч мимо ворот. У Ильи Родионова шикарный момент, вот только кипер справился с ударом в упор. Свежий форвард хозяев снова взял игру на себя и отдал под удар Владиславу Кириленко, а тот не попал.

После нулевой ничьей «Динамо» вышло на чистое второе место, соперник - 14-й.