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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» упустило шанс подняться на вершину, не забив «Черноморцу»

29 Апреля 2024 • 19:03 Комментировать
Черноморец Нв
0:0
Динамо Махачкала

В матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал махачкалинское «Динамо», которое могло вернуть лидерство. Опасные моменты появились только в конце первого тайма. Никита Глушков метров с 17 с подбора стрелял в левый угол - парировано.  Похожий момент Антона Крачковского, и мяч полетел рядом со штангой. После перерыва Глушков опередил голкипера во время навеса, но головой направил мяч мимо ворот. У Ильи Родионова шикарный момент, вот только кипер справился с ударом в упор. Свежий форвард хозяев снова взял игру на себя и отдал под удар Владиславу Кириленко, а тот не попал.

После нулевой ничьей «Динамо» вышло на чистое второе место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:0Динамо Махачкала
Фролкин ДаниилКрасильниченко Олег  27'Чичинадзе АнриФомин Денис 31' (Будагян Юрий ( 31') Гараев ВикторМагомедов Зикрула 88' (Есимбеков Дэвид ( 88') Попович Александр 76' (Безчаснюк Александр ( 76') Гурченко Даниил 62' (Яковлев Дмитрий ( 62') Мельников НикитаЗазвонкин Иван 46' (Родионов Илья ( 46') Никифоров Никита 46' (Кириленко Владислав ( 46')
Запасные: Будачёв ИванРебров ДмитрийВоропаев АртёмАдаев ВладиславПучков СемёнГайворонский Данила
Магомедов ТимурКагермазов Сослан 66' (Храмцов Максим ( 66') Сундуков Темиркан 66' (Сандрачук Александр ( 66') Алибеков МуталипКовачевич ВладимирКасимов Артём 75' (Шумахов Идар ( 75') Сердеров Сердер 75' (Зинович Кирилл ( 75') Глушков Никита СергеевичКрачковский Антон 90' (Юсупов Залимхан ( 90') Магомедов РажабКасинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев АбакарДжабраилов АбдулпашаВолк Давид
29 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Динамо Махачкала

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