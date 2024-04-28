«Нефтехимик» не удержал победу над «Кубанью»

В 30-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Нефтехимик». Данил Липовой расстреливал ворота метров с 10 уже в дебюте, кипер выручил. Хозяева ответили сразу тремя хорошими моментами, но удары в створ были нейтрализованы вратарем. Кирилл Морозов со штрафного метров с 30 попал в перекладину, а Вагиз Галиулин смог добить - 0:1. «Кубань» неожиданно отыгралась на 85-й минуте. Подача слева со штрафного, и Евгений Осипов метров с восьми поразил правый угол ворот.

После ничьей «Нефтехимик» делит шестое место, соперник - все так же последний.