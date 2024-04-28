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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» не удержал победу над «Кубанью»

28 Апреля 2024 • 21:04 Комментировать
Кубань
1:1
Нефтехимик
окончен

В 30-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Нефтехимик». Данил Липовой расстреливал ворота метров с 10 уже в дебюте, кипер выручил. Хозяева ответили сразу тремя хорошими моментами, но удары в створ были нейтрализованы вратарем. Кирилл Морозов со штрафного метров с 30 попал в перекладину, а Вагиз Галиулин смог добить - 0:1. «Кубань» неожиданно отыгралась на 85-й минуте. Подача слева со штрафного, и Евгений Осипов метров с восьми поразил правый угол ворот.

После ничьей «Нефтехимик» делит шестое место, соперник - все так же последний.

Протокол игры  
Кубань1:1Нефтехимик
  42'Галиулин Вагиз (0:1)
(1:1) Осипов Евгений86'  
Нестеренко ЮрийОсипов Евгений  90'Веденеев Максим  49'Темников ИванСмирнов АлександрМахатадзе Георгий  41' 79' (Абдоков Нури ( 79') Безденежных Игорь  87'Рейхмен БогданКенфак Оливье 71' (Грузнов Илья ( 71') Шарипов Альберт 64' (Бакалюк Никита ( 64') Ежков Данила 71' (Левин Гаррик ( 71'  89')
Запасные: Терновский ДмитрийКертанов КонстантинФаттахов ЛенарЖилов ИсламБайрыев Азат
Голубев АндрейШоркин МаксимКахидзе Александр 56' (Ситдиков Марат ( 56') Котов Павел 56' (Бердников Алексей ( 56') Сагуткин ДаниилКокоев Давид 82' (Талалай Денис ( 82') Джамилов СултанШильцов Константин 46' (Петров Максим Вячеславович ( 46') Липовой Данил  61'Галиулин Вагиз 46' (Емельянов Данила ( 46') Морозов Кирилл
Запасные: Котик АртёмПершин МатвейМагомедов РашидЕщенко СергейБазелюк Константин
28 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Нефтехимик

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Актуальная ставка и прогноз на матч Кубань – Нефтехимик  Мелбет-Первой лиги – 28 апреля 2024
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