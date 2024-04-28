«Нефтехимик» не удержал победу над «Кубанью»

В 30-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Нефтехимик». Данил Липовой расстреливал ворота метров с 10 уже в дебюте, кипер выручил. Хозяева ответили сразу тремя хорошими моментами, но удары в створ были нейтрализованы вратарем. Кирилл Морозов со штрафного метров с 30 попал в перекладину, а Вагиз Галиулин смог добить - 0:1. «Кубань» неожиданно отыгралась на 85-й минуте. Подача слева со штрафного, и Евгений Осипов метров с восьми поразил правый угол ворот.
После ничьей «Нефтехимик» делит шестое место, соперник - все так же последний.
Протокол игры
|42'Галиулин Вагиз (0:1)
|(1:1) Осипов Евгений86'
Нестеренко Юрий•Осипов Евгений• 90'Веденеев Максим• 49'Темников Иван•Смирнов Александр•Махатадзе Георгий 41'79' (Абдоков Нури (79') •Безденежных Игорь• 87'Рейхмен Богдан•Кенфак Оливье71' (Грузнов Илья (71') •Шарипов Альберт64' (Бакалюк Никита (64') •Ежков Данила71' (Левин Гаррик (71') 89'
Голубев Андрей•Шоркин Максим•Кахидзе Александр56' (Ситдиков Марат (56') •Котов Павел56' (Бердников Алексей (56') •Сагуткин Даниил•Кокоев Давид82' (Талалай Денис (82') •Джамилов Султан•Шильцов Константин46' (Петров Максим Вячеславович (46') •Липовой Данил• 61'Галиулин Вагиз46' (Емельянов Данила (46') •Морозов Кирилл
28 апреля.
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