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Мелбет-Первая лига

«Химки» с «Торпедо» обменялись голами

28 Апреля 2024 • 19:58 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Химки

В 30-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» гостили у ещё одного экс-представителя Премьер-лиги, «Торпедо». Игра получилась боевой и напряженной. В самом начале второго тайма команда Андрей Талалаева долго разыгрывала мяч, в итоге Илья Берковский головой отыграл под удар Тимуру Касимову, который поразил дальний угол рикошетом от штанги. У «Торпедо» угловой, Марио Чурич второй раз подряд навесил, и Александр Иваньков головой отправил мяч в сетку - 1:1. И если в первом круге перед финальным свистком победу вырвала столичная команда, то сегодня - ее соперник. Равиль Нетфуллин стал героем - 1:2.

 «Торпедо» остается 13-м, подмосковная команда вышла на чистое первое место.  

Протокол игры  
Торпедо Москва1:2Химки
  51'Касимов Тимур (0:1)
(1:1) Иваньков Александр II73' 90' Нетфуллин Равиль (1:2)
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичИваньков Александр IIШевченко ГлебОрехов Александр 69' (Чурич Марио ( 69') Манелов ИраклийКостин Андрей 69' (Гонгадзе Георгий ( 69') Тугарев РоманСтефанович ИльяЛебеденко Игорь 57' (Червяков Руслан ( 57') Шамкин Даниил  80'
Запасные: Полоз ДмитрийКузьмичёв ИванМасалов АлександрВолков МихаилМикушин ВладиславГуз АлександрКовалёв КонстантинМелекесцев ТимурБотнарь Виталий
Митрюшкин Антон  74'Юзепчук Роман 83' (Садыгов Илья ( 83') Степанов Данил  39' 62' (Голубович Петар ( 62') Варатынов СергейТерехов СергейБерковский Илья  37' 62' (Мохаммад Амир ( 62') Хосонов Хетаг  48'Нетфуллин РавильКорян Аршак 46' (Магомедов Бутта ( 46') Руденко Александр Александрович 46' (Касимов Тимур ( 46') Волков Захар
Запасные: Журавлёв ЮрийАбдуллахи КвариМелентиевич СтефанИсаенко ОлегКулишев АртёмПанченко КириллОбухов Игорь
28 апреля.

 

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Торпедо Москва Химки

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