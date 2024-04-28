«Химки» с «Торпедо» обменялись голами

В 30-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» гостили у ещё одного экс-представителя Премьер-лиги, «Торпедо». Игра получилась боевой и напряженной. В самом начале второго тайма команда Андрей Талалаева долго разыгрывала мяч, в итоге Илья Берковский головой отыграл под удар Тимуру Касимову, который поразил дальний угол рикошетом от штанги. У «Торпедо» угловой, Марио Чурич второй раз подряд навесил, и Александр Иваньков головой отправил мяч в сетку - 1:1. И если в первом круге перед финальным свистком победу вырвала столичная команда, то сегодня - ее соперник. Равиль Нетфуллин стал героем - 1:2.

«Торпедо» остается 13-м, подмосковная команда вышла на чистое первое место.