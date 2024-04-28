«Химки» с «Торпедо» обменялись голами

В 30-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» гостили у ещё одного экс-представителя Премьер-лиги, «Торпедо». Игра получилась боевой и напряженной. В самом начале второго тайма команда Андрей Талалаева долго разыгрывала мяч, в итоге Илья Берковский головой отыграл под удар Тимуру Касимову, который поразил дальний угол рикошетом от штанги. У «Торпедо» угловой, Марио Чурич второй раз подряд навесил, и Александр Иваньков головой отправил мяч в сетку - 1:1. И если в первом круге перед финальным свистком победу вырвала столичная команда, то сегодня - ее соперник. Равиль Нетфуллин стал героем - 1:2.
«Торпедо» остается 13-м, подмосковная команда вышла на чистое первое место.
Протокол игры
|51'Касимов Тимур (0:1)
|(1:1) Иваньков Александр II73'
|90' Нетфуллин Равиль (1:2)
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Орехов Александр69' (Чурич Марио (69') •Манелов Ираклий•Костин Андрей69' (Гонгадзе Георгий (69') •Тугарев Роман•Стефанович Илья•Лебеденко Игорь57' (Червяков Руслан (57') •Шамкин Даниил 80'
Митрюшкин Антон• 74'Юзепчук Роман83' (Садыгов Илья (83') •Степанов Данил 39'62' (Голубович Петар (62') •Варатынов Сергей•Терехов Сергей•Берковский Илья 37'62' (Мохаммад Амир (62') •Хосонов Хетаг• 48'Нетфуллин Равиль•Корян Аршак46' (Магомедов Бутта (46') •Руденко Александр Александрович46' (Касимов Тимур (46') •Волков Захар
28 апреля.
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