«Акрон» уступил «КАМАЗу», хабаровский СКА выиграл у «Ленинградца»

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» гостил у «КАМАЗа» и упустил шанс возглавить таблицу. Один из фаворитов не только не смог обыграть середняка, но и пропустил на 90-й минуте - 0:1. С таким же счетом хабаровский СКА был сильнее «Ленинградца», а «Арсенал» с «Аланией» выдали сверхрезультативную ничью - 3:3.