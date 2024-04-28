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Мелбет-Первая лига

«Акрон» уступил «КАМАЗу», хабаровский СКА выиграл у «Ленинградца»

28 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать
КАМАЗ
1:0
Акрон

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» гостил у «КАМАЗа» и упустил шанс возглавить таблицу. Один из фаворитов не только не смог обыграть середняка, но и пропустил на 90-й минуте - 0:1. С таким же счетом хабаровский СКА был сильнее «Ленинградца», а «Арсенал» с «Аланией» выдали сверхрезультативную ничью - 3:3.

Протокол игры  
КАМАЗ1:0Акрон
(1:0) Ратников Савелий90'  
Самок СергейМануйлов РоманСтародуб Дмитрий 69' (Фартуна Борис ( 69') Почивалин Валерий  11' 46' (Аюкин Руслан ( 46'  64') Гюрджан Артём  83'Ратников СавелийПальцев ВалентинТаликин ДамирГорелов Павел 90' (Полюткин Антон ( 90') Защепкин Роман 69' (Абдуллаев Сурхайхан ( 69') Родин Даниил 78' (Кириллов Юрий ( 78')
Запасные: Анисимов АртурГерасимов Дмитрий
Волков СергейДанилкин ЕгорДимоски БоянАнджелкович Неманья  61'Глушков Никита Андреевич  41' 81' (Барт Руслан ( 81') Данилин Кирилл 71' (Галкин Владислав ( 71') Галоян АртурПалиенко МаксимЧудин Иван 63' (Макаров Сергей ( 63') Савичев КонстантинПонсе Андрес 63' (Эльдарушев Абу-Саид ( 63')
Запасные: Пестряков ДмитрийКилин АнтонБокоев МаратХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПесегов ЕвгенийКонюхов Вадим
28 апреля.
Протокол игры 
Ленинградец0:1СКА-Хабаровск
  8' Кожемякин Олег (0:1)
Карабашев Никита  Кудрявцев Роман  Беляев Максим  Яковлев Андрей   88' (Каптилов Валерий (   88' Калугин Никита  Горелишвили Михаил  Казаков Руслан  Суханов Эдуард  Ильин Сергей   81' (Волков Владислав II (   81' Апеков Руслан   14'   69' (Жиронкин Виталий (   69' Бачинский Максим   81' (Розманов Никита (   81')
Запасные: Шепелев Владислав  Хитяев Андрей  Давиденко Кирилл  Морозов Никита  Николаев Сергей  Воронцов Илья  Зайцев Андрей
Коновалов Игорь  Имамов Ислам  Покидышев Николай  Мусалов Магомед  Кожемякин Олег  Рукас Томас   30'   46' (Гонгапшев Альбек (   46' Никитин Андрей Владимирович   42'  Никитин Кирилл   71' (Бегун Дмитрий (   71' Петров Илья   81'  Яо Жан Шарль   46' (Корнюшин Даниил (   46' Подберёзкин Вячеслав   85' (Мирошниченко Никита (   85')
Запасные: Савинов Андрей  Бавин Юрий  Алиев Саид  Цаллагов Дзамболат  Рукас Андрюс  Сугробов Владимир  Симонян Артём
 28 апреля.
Протокол игры 
Арсенал Тула3:3Алания
(1:0) Лёвин Владислав 4'  
  36' Дауров Руслан (1:1)
(2:1) Окоронкво Джонатан Теофилус 67'  
  80' Караев Давид (2:2)
  84' Караев Давид (2:3)
(3:3) Ботака-Иобома Эрвинг 90'  
Кокарев Никита  Лёвин Владислав  Быковский Илья  Большаков Кирилл  Суханов Артём Романович   87' (Барков Дмитрий (   87' Ботака-Иобома Эрвинг  Макаров Анатолий  Ткачёв Сергей   65' (Зуев Александр (   65' Бахар Иван   46' (Гелоян Ишхан (   46' Кайнов Максим  Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов Александр  Лайкин Максим  Шевченко Евгений  Черчесов Станислав  Хабибов Ансор  Вакулич Алексей  Левашов Михаил  Ндука Ифеани Давид
Солдатенко Ростислав  Багаев Алан  Качмазов Сослан  Плиев Константин  Дауров Руслан  Цараев Алан   62' (Караев Давид (   62'   90' Чочиев Алан  Хабалов Алан   75' (Гаглоев Тарас (   75' Хадарцев Батраз   62' (Тарба Заур (   62' Гурциев Батраз   75' (Засеев Азамат (   75' Машуков Ислам
Запасные: Хугаев Алан  Цаллагов Ибрагим  Натабашвили Георгий  Шавлохов Давид
 28 апреля.

 

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Алания Камаз Арсенал Тула СКА-Хабаровск Ленинградец Акрон ещё теги

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