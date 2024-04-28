«Акрон» уступил «КАМАЗу», хабаровский СКА выиграл у «Ленинградца»

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» гостил у «КАМАЗа» и упустил шанс возглавить таблицу. Один из фаворитов не только не смог обыграть середняка, но и пропустил на 90-й минуте - 0:1. С таким же счетом хабаровский СКА был сильнее «Ленинградца», а «Арсенал» с «Аланией» выдали сверхрезультативную ничью - 3:3.
Протокол игры
|(1:0) Ратников Савелий90'
Самок Сергей•Мануйлов Роман•Стародуб Дмитрий69' (Фартуна Борис (69') •Почивалин Валерий 11'46' (Аюкин Руслан (46') • 64'Гюрджан Артём• 83'Ратников Савелий•Пальцев Валентин•Таликин Дамир•Горелов Павел90' (Полюткин Антон (90') •Защепкин Роман69' (Абдуллаев Сурхайхан (69') •Родин Даниил78' (Кириллов Юрий (78')
Запасные: Анисимов Артур•Герасимов Дмитрий
Волков Сергей•Данилкин Егор•Димоски Боян•Анджелкович Неманья• 61'Глушков Никита Андреевич 41'81' (Барт Руслан (81') •Данилин Кирилл71' (Галкин Владислав (71') •Галоян Артур•Палиенко Максим•Чудин Иван63' (Макаров Сергей (63') •Савичев Константин•Понсе Андрес63' (Эльдарушев Абу-Саид (63')
28 апреля.
Протокол игры
|8' Кожемякин Олег (0:1)
Карабашев Никита • Кудрявцев Роман • Беляев Максим • Яковлев Андрей 88' ( Каптилов Валерий ( 88') • Калугин Никита • Горелишвили Михаил • Казаков Руслан • Суханов Эдуард • Ильин Сергей 81' ( Волков Владислав II ( 81') • Апеков Руслан 14' 69' ( Жиронкин Виталий ( 69') • Бачинский Максим 81' ( Розманов Никита ( 81')
Запасные: Шепелев Владислав • Хитяев Андрей • Давиденко Кирилл • Морозов Никита • Николаев Сергей • Воронцов Илья • Зайцев Андрей
Коновалов Игорь • Имамов Ислам • Покидышев Николай • Мусалов Магомед • Кожемякин Олег • Рукас Томас 30' 46' ( Гонгапшев Альбек ( 46') • Никитин Андрей Владимирович • 42'Никитин Кирилл 71' ( Бегун Дмитрий ( 71') • Петров Илья • 81'Яо Жан Шарль 46' ( Корнюшин Даниил ( 46') • Подберёзкин Вячеслав 85' ( Мирошниченко Никита ( 85')
Запасные: Савинов Андрей • Бавин Юрий • Алиев Саид • Цаллагов Дзамболат • Рукас Андрюс • Сугробов Владимир • Симонян Артём
28 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Лёвин Владислав 4'
|36' Дауров Руслан (1:1)
|(2:1) Окоронкво Джонатан Теофилус 67'
|80' Караев Давид (2:2)
|84' Караев Давид (2:3)
|(3:3) Ботака-Иобома Эрвинг 90'
Кокарев Никита • Лёвин Владислав • Быковский Илья • Большаков Кирилл • Суханов Артём Романович 87' ( Барков Дмитрий ( 87') • Ботака-Иобома Эрвинг • Макаров Анатолий • Ткачёв Сергей 65' ( Зуев Александр ( 65') • Бахар Иван 46' ( Гелоян Ишхан ( 46') • Кайнов Максим • Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов Александр • Лайкин Максим • Шевченко Евгений • Черчесов Станислав • Хабибов Ансор • Вакулич Алексей • Левашов Михаил • Ндука Ифеани Давид
Солдатенко Ростислав • Багаев Алан • Качмазов Сослан • Плиев Константин • Дауров Руслан • Цараев Алан 62' ( Караев Давид ( 62' ) • 90'Чочиев Алан • Хабалов Алан 75' ( Гаглоев Тарас ( 75') • Хадарцев Батраз 62' ( Тарба Заур ( 62') • Гурциев Батраз 75' ( Засеев Азамат ( 75') • Машуков Ислам
Запасные: Хугаев Алан • Цаллагов Ибрагим • Натабашвили Георгий • Шавлохов Давид
28 апреля.
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