«Шинник» дожал «Сокол» на 89-й минуте

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги набравший ход «Шинник» принимал одного из аутсайдеров, «Сокол». Артём Максименко здорово сыграл в атаке, создал себе момент, но голкипера не пробил. Владимир Азаров в центре штрафной без помех бил - рядом с каркасом. Василий Алейников расстреливал ворота - сэйв. Максименко еще раз обострил, умчался к воротам и бил в дальний угол - вратарь поймал мяч. На 89-й минуте Илья Рубцов справа ворвался в штрафную и прострелил на Максима Полякова, который сходу открыл счет.

«Шинник» наконец-то победил дома и делит седьмое место, соперник же в этом туре может оказаться в зоне вылета.