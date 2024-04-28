«Шинник» дожал «Сокол» на 89-й минуте

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги набравший ход «Шинник» принимал одного из аутсайдеров, «Сокол». Артём Максименко здорово сыграл в атаке, создал себе момент, но голкипера не пробил. Владимир Азаров в центре штрафной без помех бил - рядом с каркасом. Василий Алейников расстреливал ворота - сэйв. Максименко еще раз обострил, умчался к воротам и бил в дальний угол - вратарь поймал мяч. На 89-й минуте Илья Рубцов справа ворвался в штрафную и прострелил на Максима Полякова, который сходу открыл счет.
«Шинник» наконец-то победил дома и делит седьмое место, соперник же в этом туре может оказаться в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Поляков Максим89'
Довбня Александр•Котин Никита•Загре Бен Азиз•Валиахметов Эдуард•Семёнов Андрей Игоревич•Самойлов Дмитрий70' (Поляков Максим (70') •Малахов Артём86' (Рубцов Илья (86') •Зинков Вячеслав•Алейников Василий•Саусь Владислав•Андреев Игорь90' (Низамутдинов Эльдар (90')
Максименко Артём•Косаревский Пётр•Гудков Ян• 90'Дудиев Аслан•Толстопятов Николай•Сериков Илья•Забелин Павел•Сасин Дмитрий 67'72' (Батырев Амир (72') • 77'Мальцев Михаил•Азаров Владимир• 81'Бабаев Владлен89' (Козловский Никита (89')
28 апреля.
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