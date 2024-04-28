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Мелбет-Первая лига

«Шинник» дожал «Сокол» на 89-й минуте

28 Апреля 2024 • 16:08 Комментировать
Шинник
1:0
Сокол
окончен

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги набравший ход «Шинник» принимал одного из аутсайдеров, «Сокол». Артём Максименко здорово сыграл в атаке, создал себе момент, но голкипера не пробил. Владимир Азаров в центре штрафной без помех бил - рядом с каркасом. Василий Алейников расстреливал ворота - сэйв. Максименко еще раз обострил, умчался к воротам и бил в дальний угол - вратарь поймал мяч. На 89-й минуте Илья Рубцов справа ворвался в штрафную и прострелил на Максима Полякова, который сходу открыл счет.

«Шинник» наконец-то победил дома и делит седьмое место, соперник же в этом туре может оказаться в зоне вылета.

Протокол игры  
Шинник1:0Сокол
(1:0) Поляков Максим89'  
Довбня АлександрКотин НикитаЗагре Бен АзизВалиахметов ЭдуардСемёнов Андрей ИгоревичСамойлов Дмитрий 70' (Поляков Максим ( 70') Малахов Артём 86' (Рубцов Илья ( 86') Зинков ВячеславАлейников ВасилийСаусь ВладиславАндреев Игорь 90' (Низамутдинов Эльдар ( 90')
Запасные: Вамбольт ДенисЯковлев МихаилШишков РоманЕмельянов РоманБутыря СергейКузнецов ПавелСухомлинов ДанилаЯкушевич Глеб
Максименко АртёмКосаревский ПётрГудков Ян  90'Дудиев АсланТолстопятов НиколайСериков ИльяЗабелин ПавелСасин Дмитрий  67' 72' (Батырев Амир ( 72'  77') Мальцев МихаилАзаров Владимир  81'Бабаев Владлен 89' (Козловский Никита ( 89')
Запасные: Самко ВладиславКрайков ТимурЕвдокимов АндрейЛеонтьев ИгорьАбазов АстемирМорозов ВладиславМолодцов Артём
28 апреля.

 

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Сокол Шинник

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Шинник – Сокол  Мелбет-Первой лиги – 28 апреля 2024
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